بعد إستبدال طفليهما.. هذا ما قررت عائلتان هنديتان القيام به

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

من السهولة جداً أن تتفاجأ (أم) في مستشفيات الهند بطفل غير الذي أنجبته يتمدد بجوارها، أو تتفاجأ باختفائه وذلك للأخطاء التي تقع فيها بعض إدارات المستشفيات في عملية تمييز الأطفال حديثي الولادة داخل أقسام التوليد..

في هذ الصدد، قام موظفو مستشفى (أسام) في الهند بمبادلة رضيعين أثناء الولادة عن طريق الخطأ. وعندما تم اكتشاف ذلك لم يرغب الطفلان في الرجوع إلى أمهاتهما الحقيقيتان، عندها اتفقت العائلتان على ابقاء الوضع كما هو، وحاليا يعيش أحد الطفلين في عائلة هندوسية والآخر في عائلة مسلمة، وفق موقع (BBC).

ولتجنب هذه الهفوات الكارثية، اعتمدت بعض الدول "بصمة القدم"، والتي يعتبر هدفها الأساسي التعريف بهوية الطفل، وهي بصمة تكن مع الطفل منذ الولادة وحتى بمرور الزمن، بعكس بصمة أصابع اليد التي لا تكون واضحة لدى الطفل حديث الولادة. وهي طريقة متبعة في أغلب البلدان وبينها دول عربية.

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