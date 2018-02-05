اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 5 فبراير / شباط:



1777 - ولاية جورجيا الأمريكية تقرر إلغاء توريث العبيد كخطوة في اتجاه إلغاء الرق تمامًا.

1794 - إلغاء العمل بنظام الرق في فرنسا من قبل حكومة الكونفونسيون.

1877 - السلطان عبد الحميد الثاني يعزل الصدر الأعظم أحمد مدحت باشا عن الصدارة العظمى وينفيه خارج أراضي الدولة العثمانية بعد أقل من شهرين على تعيينه.

1887 - الدولة العثمانية تنزل إلى البحر "الغواصة عبد المجيد" والتي كانت من قبل تحمل اسم تحت البحر وتدخلها ضمن أسطولها الحربي، وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها العثمانيون الغواصة.

1917 - الشيخ سالم المبارك الصباح يتولى الحكم في الكويت بعد وفاة أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح.

1962 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.

1974 - مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.

1983 - بدأ محاكمة كلاوس باربي المسؤول في جهاز الجستابو في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وذلك بعد نحو أربعين عامًا من انتهاء الحرب.

1988 - إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا بتهم بتهريب لمخدرات وغسيل الأموال.

2003 - وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يلقي خطابًا أمام مجلس الأمن يربط فيه بين الرئيس العراقي صدام حسين وبين جماعات أنصار الإسلام وتنظيم القاعدة.

2006 - مظاهرات في بيروت احتجاجًا على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية تؤدي إلى وقوع أعمال عنف في منطقة الأشرفية، ووزير الداخلية حسن السبع يقدم استقالته من منصبه على خلفية هذه الأعمال.

2009 - السلطات المصرية تمنع القيادي في حركة حماس أيمن طه من عبور معبر رفح إلى قطاع غزة بسبب حيازته أموال يريد أن يدخلها للقطاع.

2015 - مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.

2017 - المنتخب الكاميروني لكرة القدم يفوز على نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ويتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه.



مواليد

1626 - ماري دي رابيتان- شانتال، أديبة فرنسية.

1788 - روبرت بيل، رئيس وزراء بريطاني.

1804 - يوهان لودفيغ رونيبيرغ، شاعر فنلندي.

1840 - جون بويد دنلوب، مخترع اسكتلندي.

1848 - بيل ستار، أمريكية خارجة عن القانون.

1904 - مينوبه ريوكيتشي، سياسي ياباني.

1910 - فرانشيسكو فارايو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1914 -رآلن لويد هودجكين، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

ويليام بوروز، كاتب أمريكي.

1915 - روبرت هوفستاتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

1919 - كمال الشيخ، مخرج مصري.

1924 - خليل شوقي، ممثل عراقي.

1932 - تشيزري مالديني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

1933 - يورن دونر، كاتب ومخرج أفلام فنلندي.

1934 - هانك آرون، لاعب بيسبول أمريكي.

1935 - السيد راضي، ممثل ومخرج مصري.

1942 - يسري الجندي، كاتب مسرحي مصري.

1943 - مايكل مان، مخرج أمريكي.

1944 - يوسكي أكيموتو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1948 -رزفن غوران إريكسون، لاعب ومدرب كرة قدم سويدي.

1948 - توم ويلكينسون، ممثل إنكليزي.

1951 - ريوسيه ناكاو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1958 - سعيد حامد، مخرج سوداني.

1962 - الشابة فضيلة، مغنية وممثلة جزائرية.

1962 - جينيفر جيسون لي، ممثلة أمريكية.

1964 - لورا ليني، ممثلة أمريكية.

1965 - جورجي هاجي، لاعب كرة قدم روماني.

1966 - خوسي ماريا أولزابال، لاعب كرة قدم روماني.

1967 - إسكندر نجار، كاتب لبناني.

1968 - قاسم ملحو، ممثل سوري.

1969 - هيدينوبو كيوتشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1969 - بوبي براون، مغني أمريكي.

1972 - الأميرة ماري، زوجة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك.

1975 - جيوفاني فان برونكهورست، لاعب كرة قدم هولندي.

1976 - أبهشيك بتشن، ممثل هندي.

1976 - جون ألويسي، لاعب كرة قدم أسترالي.

1976 - توني جا، ممثل تايلاندي.

1977 - بن أينسلي، لاعب أولمبي لرياضة سباق القوارب الشراعية من بريطانيا العظمى.

1977 - هوتن دولتي، ناشط سياسي ومهندس وصحفي إيراني.

1980 - روبن فيك، لاعب كرة مضرب تشيكي.

1981 - دالي، مغنية عراقية.

1981 - لوكاس فينترا، لاعب كرة مضرب يوناني.

1981 - نورا زهتنر، ممثلة أمريكية.

1982 - رودريغو بالاسيو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1984 - كارلوس تيفيز، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1985 - كرستيانو رونالدو، لاعب كرة قدم برتغالي.

1986 - فيدران كورلوكا، لاعب كرة قدم كرواتي.

مانويل فيرنانديز، لاعب كرة قدم برتغالي.

1991 - مروة راتب، ممثلة سورية تعمل في الإمارات.

1992 - نيمار، لاعب كرة قدم برازيلي.

1995 - عدنان يانوزاي، لاعب كرة قدم بلجيكي.



وفيات

1881 - توماس كارليل، كاتب اسكتلندي.

1917 - جابر المبارك الصباح، حاكم الكويت الثامن.

1954 - حسين سميعي، سياسي وكاتب إيراني.

1962 - جاك إبرت، موسيقي فرنسي.

1999 - فاسيلي ليونتييف، اقتصادي أمريكي من أصل روسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1973.

2010 - غاليمزيان خوساينوف، لاعب كرة قدم روسي.

2011 - عمر أميرلاي، مخرج سينمائي سوري.



أعياد ومناسبات

عيد القديسة أغاثا من صقلية.



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