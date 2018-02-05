استرو بوي نجم مهرجان الثلج سابورو الياباني الـ 69

أخبار الآن | طوكيو - اليابان ( رويترز )



افتتح في اليابان ، المهرجان الدولي لتماثيل الثلج الذي يطلق عليه اسم "مهرجان الثلج" والذي يحضره الملايين عادة في مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو اليابانية

ويتضمن المهرجان في نسخته ال 69 أكثر من مئتين تمثال ثلجي ، كان أبرزها بطل المانجا الشهير استرو بوي .

ويتخلل المهرجان منافسة على أفضل تمثال ثلجي. وقد منحت اللجنة المشرفة المشاركين فيها من أستراليا وأندونيسيا والصين ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة ودول أخرى مهلة أربعة أيام لإنجاز منحوتاتهم.

وأبلغت اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان جميع المشتركين فيه أن استخدام أجهزة طيران من دون طيار ممنوع منعا باتا في اليابان من دون الحصول على تصريح رسمي بذلك، حيث تفرض غرامة 500 ألف ين (4.1 آلاف دولار) على المخالف.

ويذكر ان الدورة الأولى للمهرجان كانت قد نظمت عام 1950 وبلغ عدد زواره آنذاك لا أكثر من 50 شخصا ولم يتجاوز عدد المشتركين الستة. وكان الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو تحويل انتباه المواطنين عن مآسي الحرب العالمية الثانية.

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