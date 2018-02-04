في سن الـ69 عاما رئيس فنلندا يرزق بابن ثالث

أخبار الآن | هلسكني - فنلدنا ( وكالات )



لم يكد يمرُ يومٌ على أداءِ الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليمين الدستورية، حتى كانَ على موعدٍ مع حدثٍ سعيد، حيثُ رُزِقَ بمولودٍ في اليومِ التالي على أداء اليمين، مكتبُ رئيسِ فنلندا سولي نينيستو قال إن الرئيس أصبحَ أولَ زعيمٍ للبلاد يُرزقُ بطفلٍ أثناءَ وجودهِ في السلطة عندما أنجبت زوجته جيني هوكيو طفلا يوم الجمعة.



وأضافَ البيان أن "الأم والطفل بخير حسبما قالَ الأب الذي كان موجودا أثناءَ الولادة"، وكان الرئيسُ الفنلندي نينيستو البالغ من العمر 69 عاما وزوجَتُهُ ذات ال40 عاما قد تزوجا في 2009 .وهذا أول طفل لهوكيو والثالث لنينيستو. وكان نينيستو قد فقد زوجتَهُ الأولى في حادثِ سيارة عام 1995.



وأعيد انتخاب نينيستو الشهر الماضي بفارق كبير لفترة ثانية مدتها ستة أعوام. ونينيستو سياسي معتدل تربطه علاقات طيبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.



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