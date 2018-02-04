سعوديون يعلقون على فيديو زفة بالقرية التراثية بجازان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

اختار مشرف "فرقة الجودة" موسى الحكمي، الرد على قرار هيئة السياحة بمنطقة جازان، بوقفه عن العمل بطريقة مثيرة للجدل، حيث قام ببث مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي في "سناب شات" من نفس مقر الحفل، الذي كان سببًا في إيقافه.

وأثار تصرف الحكمي جدلًا واسعًا بين نشطاء "تويتر"، الذين قاموا بإطلاق وسمين وصلا الترند، تحت عنوان "#نطالب_بمحاسبة_سياحة_جازان" و"#زفه_القريه_التراثيه_بجازان"، طالبوا من خلاله بالتدخل العاجل من أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة خاصة للبدء في التحقيقات، ومحاسبة الجهات ذات العلاقة على هذه البرامج والفعاليات التي تخدش الحياء العام،

وتظهر بها المخالفات السلوكية منعًا لتكرارها مستقبلًا، واتخاذ قرارات صارمة ضدها دون تهاون، نظرًا لتلك المشاهد التي أساءت الرأي العام بتصرفات غير أخلاقية استفزت الزوار والحاضرين، والتحقق من الجهات المسؤولة عن هذه الفعاليات المخالفة؛ لمحاسبتها حول تصرفاتها المشينة.

ورأى البعض في إقدام الحكمي على نشر مقطع جديد لواقعة الاختلاط التي تسببت بإيقافه، تحديًا للجهات الرسمية، و إصرارًا من جانبه على خطئه على الرغم من تأكيده في التحقيقات الأولية أن الواقعة تمت دون علم القائمين على الفعالية.

وجاء إيقاف الحكمي بعد استياء أهالي المنطقة من المخالفات التي وقعت بها الجهة المنظمة لفعاليات (زفة العروس)، المقامة في قرية جازان التراثية، بمشاركة فتاة مراهقة واختلاطها بالرجال المشاركين في الحفل.

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