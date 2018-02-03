ولي عهد دبي يحلق بمروحية وسط الضباب -فيديو

... شكراً خليفة .. تغريدة من القلب تلامس قلوب الآلاف لا يتوقف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، عن إننتاج أفكار وخلق مبادرات ستدرس في قابل الأيام لأجيال وأجيال،وسيتوارثها الامارتيون ،عزا يفاخرون به الأمم.

... فيديو بطول 14 ثانية يختصر حركة مطار دبي الدولي نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام فيديو قصير بطول 14 ثانية يختصر حركة مطار دبي الدولي خلال فترة الليل .

... سعودية توثق تحرش زوجها بالخادمة وتفضحه عبر الانترنت! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل سعودي يتحرش بالخادمة التي تساعد زوجته في أشغال البيت، الغريب في الأمر أن الزوجة

... مراهق هندي يقتل نفسه خلال مكالمة فيديو مع صديقته أطلق مراھقٌ ھندي النار على نفسه خلال مكالمة مصورةٍ عبر واتساب مع صديقته، فتوفي على الفور

... إكتشف أجمل المطارات في العالم.. بينها مطارين عربيين لا شك أنك اندهشت لجمال بعض مطارات الدول التي سافرت إليها لشكلها العمراني الجذاب.. حيث تتحول إلى فضاء جمالي حي وأكثر من مطار بشكلها المتميز..