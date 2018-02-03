ولي عهد دبي يحلق بمروحية وسط الضباب -فيديو
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على انستغرام يوم الأربعاء.
وأظهر الفيديو ولي عهد دبي وهو يحلق بالمروحية بنفسه وسط الضباب في سماء دبي ، فيما كان يرافقه أحد الأشخاص لتوثيق الرحلة.
لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar
إقرأ ايضاً:
وزير التعليم السعودي يتحدى معوقي مسيرة التطوير