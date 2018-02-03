عريس يتجول مع عروسه على كورنيش جدة ومغردون يعلقون -فيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"مقطع فيديو لرجل يسير مع عروسه المرتدية فستان الزفاف في مكان عام بجدة.

وظهر الرجل في المقطع وهو يمسك بيد زوجته ويطوف بها على الواجهة البحرية الجديدة بالكورنيش، كما شوهدا في المقطع وهما يقطعان شارعاً عاماً.

وأثار مشهد العروسين حماس الموجودين على الكورنيش، حيث تصاعدت هتافاتهم ورفع بعضهم صوته بالتبريك للعروسين وتجمهر آخرون بالقرب منهما.

ودشن مغردون وسم "#عريس_يحتفل_بكورنيش_جده" الذي احتل المرتبة الثاية بين أكثر الوسوم انتشارا بعدد تغريدات تجاور الـ 16 ألف تغريدة حتى الآن.

جدير بالذكر أن المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي توقع ان تكون العقوبة تجاه عريس كورنيش جدة الذي تجول مع زوجته بفستان الزفاف هي السجن 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال.

وقال القاضي: أن الظهور في الأماكن العامة باللبس غير المحتشم ومخالفة العرف والآداب العامة مخالفة ظاهرة تقوم جهات الضبط بإحالة المخالف إلى النيابة العامة وإحالة الإتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التقديرية على المتهم بمايتناسب مع تأديبية ورادعه.

هذا وقد وجه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بمنع مثل هذه المخالفات في تغريدة قال فيها :

وفيما يلي آراء المغردين حول الحدث :-

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