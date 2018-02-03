ريم بنت الوليد تنشر صورة حديثة لوالدها وتعلّق: نوّرت الدنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشرت ريم بنت طلال، ابنة الأمير وليد بن طلال، صورة حديثة له بعد إطلاق سراحه أمس السبت، من قبل السلطات السعودية، بعد تسوية مالية. وكتبت ريم بنت طلال تغريدة على تويترقالت فيها: “نوّرت الدنيا يا دنيتي”.

وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، بعد تسوية مالية مع السلطات السعودية.

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