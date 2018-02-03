"الحوت الأزرق" يحصد روح الضحية التاسعة في الجزائر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اهتزت منطقة سيدي عمار من ولاية عنابة الجزائرية، صباح السبت، على نبأ وفاة طفل هيثم البالغ من العمر 12 عاما، بعد إقدامه على الانتحار شنقا بسبب لعبة ''الحوت الأزرق''.

وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن عائلة الطفل وجدت عبارات غير مفهومة مكتوبة على صدره، فضلا عن رسومات للحوت الأزرق على كراسه الدراسي لمادة الجغرافيا.

وحسب ذات الصحيفة، فإنّ الطفل هيثم تاسع ضحية للعبة "الحوت الأزرق" في الجزائر، بعد كل من الطفل هيثم موسلي ( 11 سنة) الذي انتحر قبل أقل من شهر بقسنطينة، وعبد الرحمان (11 سنة)، محمد أمين (9 سنوات)، بلال (15 سنة)، العمري (15 سنة)، عبد المومن (9 سنوات)، وأيمن (14 سنة)، فيروز (18 سنة).

وأعلنت السلطات الجزائرية منذ أسابيع حالة استنفار قصوى لمواجهة هذه الظاهرة، وأطلقت حملات توعوية في المدارس ودور الثقافة والمساجد وعبر وسائل الإعلام ومن خلال الرسائل النصية القصيرة دعت فيها إلى توخي الحذر ومراقبة استخدام الأطفال للإنترنيت، لكن استمرار هذه اللعبة في شنق أطفال جدد يجعل الدولة اليوم أمام حتمية إعادة النظر في الإجراءات الوقائية المتخذة من أجل حماية الأطفال.

وعمد عدد من الأطفال الجزائريين إلى تحميل تطبيق الحوت الأزرق على أجهزة هواتفهم النقالة، قبل الدخول في مغامرة تنفيذ الأوامر التي يتلقونها من هذه اللعبة على امتداد 50 يوما والتي تنتهي بطلب الانتحار شنقا عند مرحلة تحدي الموت.

اقرأ أيضا: