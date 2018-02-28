استمرار فعاليات معرض دبي العالمي للقوراب لليوم الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يستمر معرض دبي العالمي للقوارب بدورته السادسة والعشرين، لليوم الثاني في موقعه المؤقت على قناة دبي المائية في مدينة جميرا.

وتستقطب فعاليات المعرض الآلاف من هواة الملاحة ومحبي النشاطات المائية من كافة أنحاء المنطقة.

كما يوفر المعرض منصة عالمية لكبرى العلامات التجارية تَستعرض فيه أحدث منتجاتها أمام العملاء المحتملين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى مئات اليخوت والقوارب الأخاذة المتواجدة في مختلف أجنحة المعرض، يشهد الحدث أيضا العديد من الفعاليات الممتعة واستعراضات الرياضات المائية التي يقدمها مشاهير الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

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