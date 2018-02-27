اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 27 فبراير / شباط:
1897 - بريطانيا تعترف بسلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي.
1900 - تأسيس حزب العمال البريطاني.
1933 - تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق.
1976 - الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية والتي تقول المغرب إنها أراضي تابعة لها.
1983 - بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.
1990 - إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيسًا لوزراء اليابان.
1991 - الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن رسميًا أن دولة الكويت قد تحررت من الاحتلال العراقي.
1991 - رفع علم الكويت الحرة وذلك في احتفال أقيم في وسط العاصمة إيذانًا بعودة السلطة الشرعية إلى الكويت.
2010 - وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي.
2011 - الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يستقيل من منصبه، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة.
2011 - إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا على إثر إندلاع ثورة 17 فبراير.
2015 - اغتيال المُعارض الروسي بوريس نيمتسوڤ في موسكو.
مواليد
1691 - إدوارد كيف، طباع إنكليزي وأول من اقترح فكرة المجلة.
1897 - ماريان أندرسون، مغنية أمريكية من أصل أفريقي.
1899 - تشارلز بست، عالم طبي كندي.
1902 - جون ستاينبيك، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.
1912 - لورانس داريل، روائي بريطاني.
1929 - جيلما سانتوس، لاعب كرة قدم برازيلي.
1932 - إليزابيث تايلور، ممثلة بريطانية.
1937 - سمير العصفوري، مخرج مصري.
1942 - روبرت غرابز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.
1943 - كارلوس ألبرتو بيريرا، مدرب كرة قدم برازيلي.
1957 - إبراهيم الحربي، ممثل سعودي.
1959 - ليلى محمد، ممثلة عراقية.
1970 - كارولين خليل، ممثلة وفنانة تشكيلية مصرية.
1976 - راشد رياض، لاعب كريكيت باكستاني.
1981 - جوش غروبان، مغني أمريكي.
1983 - كايت مارا، ممثلة أمريكية.
1983 - محمد نبوس، صحفي ليبي.
1985 - دينييار بيلياليتدينوف، لاعب كرة قدم روسي.
وفيات
1936 - إيفان بافلوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.
1958 - لطف علي معدل، سياسي وصحفي إيراني.
1974 - نادية سيف النصر، ممثلة مصرية.
1989 - كونراد لورنتس، عالم نمساوي في علم الحيوان حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.
1989 - محمود السباع، ممثل مصري.
1993 - ليليان غيش، ممثلة أمريكية.
1997 - محمد عوض، ممثل مصري.
2000 - الشيخ السيد سابق، داعية مصري.
2006 - أبو بكر عزت، ممثل مصري.
2006 - فرينيك بيني، لاعب كرة قدم هنغاري.
2011 - نجم الدين أربكان، رئيس وزراء تركيا.
2012 - ثروت عكاشة، كاتب وسياسي وعسكري مصري.
2015 - غسان مطر، ممثل فلسطيني مصري.
2015 - بوريس نيمتسوڤ، معارض روسي.
2016 - فرج الله سلحشور، مخرج إيراني.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في جمهورية الدومنيكان.
للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.