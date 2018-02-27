اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 27 فبراير / شباط:



1897 - بريطانيا تعترف بسلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي.

1900 - تأسيس حزب العمال البريطاني.

1933 - تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق.

1976 - الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية والتي تقول المغرب إنها أراضي تابعة لها.

1983 - بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.

1990 - إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيسًا لوزراء اليابان.

1991 - الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن رسميًا أن دولة الكويت قد تحررت من الاحتلال العراقي.

1991 - رفع علم الكويت الحرة وذلك في احتفال أقيم في وسط العاصمة إيذانًا بعودة السلطة الشرعية إلى الكويت.

2010 - وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي.

2011 - الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي يستقيل من منصبه، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة.

2011 - إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا على إثر إندلاع ثورة 17 فبراير.

2015 - اغتيال المُعارض الروسي بوريس نيمتسوڤ في موسكو.



مواليد

1691 - إدوارد كيف، طباع إنكليزي وأول من اقترح فكرة المجلة.

1897 - ماريان أندرسون، مغنية أمريكية من أصل أفريقي.

1899 - تشارلز بست، عالم طبي كندي.

1902 - جون ستاينبيك، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.

1912 - لورانس داريل، روائي بريطاني.

1929 - جيلما سانتوس، لاعب كرة قدم برازيلي.

1932 - إليزابيث تايلور، ممثلة بريطانية.

1937 - سمير العصفوري، مخرج مصري.

1942 - روبرت غرابز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.

1943 - كارلوس ألبرتو بيريرا، مدرب كرة قدم برازيلي.

1957 - إبراهيم الحربي، ممثل سعودي.

1959 - ليلى محمد، ممثلة عراقية.

1970 - كارولين خليل، ممثلة وفنانة تشكيلية مصرية.

1976 - راشد رياض، لاعب كريكيت باكستاني.

1981 - جوش غروبان، مغني أمريكي.

1983 - كايت مارا، ممثلة أمريكية.

1983 - محمد نبوس، صحفي ليبي.

1985 - دينييار بيلياليتدينوف، لاعب كرة قدم روسي.



وفيات

1936 - إيفان بافلوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.

1958 - لطف علي معدل، سياسي وصحفي إيراني.

1974 - نادية سيف النصر، ممثلة مصرية.

1989 - كونراد لورنتس، عالم نمساوي في علم الحيوان حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.

1989 - محمود السباع، ممثل مصري.

1993 - ليليان غيش، ممثلة أمريكية.

1997 - محمد عوض، ممثل مصري.

2000 - الشيخ السيد سابق، داعية مصري.

2006 - أبو بكر عزت، ممثل مصري.

2006 - فرينيك بيني، لاعب كرة قدم هنغاري.

2011 - نجم الدين أربكان، رئيس وزراء تركيا.

2012 - ثروت عكاشة، كاتب وسياسي وعسكري مصري.

2015 - غسان مطر، ممثل فلسطيني مصري.

2015 - بوريس نيمتسوڤ، معارض روسي.

2016 - فرج الله سلحشور، مخرج إيراني.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في جمهورية الدومنيكان.

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