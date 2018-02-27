الجيش السلماني: الأمير محمد بن سلمان شخصية نفخر بها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

غرد الآلاف من نشطاء تويتر، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معبرين عن حبهم وتقديرهم له من خلال وسم أطلقه الجيش السلماني بعنوان #ولي_العهد_شخصيه_نفتخر_بها.



وأنطلق الوسم في قائمة الأعلى تداولا على تويتر واعاد تداوله آلاف المغردين، في إطار تعبيرهم عن اتخاذ الأمير محمد مصدرا لفخرهم، وهذه هي أبرز التعليقات علي الوسم:

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بداية غرد سعد القحطاني

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