اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 26 فبراير / شباط:



1618 - الجيش الإنكشاري يخلع السلطان العثماني مصطفى الأول، وعثمان الثاني يخلفه بالحكم.

1797 - إنكلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت من فئة الجنيه والجنيهين.

1815 - نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا.

1901 - إعدام شي سوي وسو شينغ يو زعيمي حركة "القبضات المحقة" المعادية للنفوذ الغربي في الصين.

1935 - عرض أول فيلم مصري ناطق وهو فيلم شجرة الدر بطولة آسيا وماري كويني وإخراج أحمد جلال عن قصة جرجي زيدان.

1936 - أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاغن.

1941 - بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات الإيطالية منها وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1961 - ولي العهد المغربي مولاي الحسن يتولى عرش المغرب بعد وفاة والدة الملك محمد الخامس، ويتخذ اسم الملك الحسن الثاني.

1975 - اندلاع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة اللبنانية في صيدا لدعم الصيادين أدت إلى وقوع أعمال عنف أصيب فيها مؤسس التنظيم الشعبي الناصري النائب معروف سعد.

1979 - القوات الصينية تواصل غزوها لفيتنام حتى وصل مدى توغلها 100 كيلو متر.

1987 - الكنيسة الأنغليكانية توافق بأغلبية كبيرة على ترسيم النساء كقساوسة وذلك بعد مناقشات استمرت عشرة أعوام كاملة.

1991 - الرئيس العراقي صدام حسين يعلن من على راديو بغداد انسحاب القوات العراقية من الكويت، ويكون بذلك بداية نهاية حرب الخليج الثانية.

1991 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم أميري يعلن فيه الأحكام العرفية في جميع أنحاء الكويت ابتداءً من تاريخه ولغايه ثلاثة شهور، ويعين الشيخ سعد العبد الله الصباح حاكمًا عرفيًا وذلك بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.

1993 - انفجار قنبلة أسفل مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك أدى إلى وفاة ستة أشخاص وجرح المئات.

2001 - حركة طالبان تفجر تمثال بوذا في باميان والذي يعتبر من آثار التراث العالمي.

2007 - محكمة العدل الدولية تعتبر إن قتل ثمانية آلاف مسلم بمذبحة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك عام 1995 جريمة إبادة جماعية، لكنها تمتنع عن تحميل صربيا المسؤولية عنها.

2007 - الكويت تعلن عن إصابة 20 طائر بإنفلونزا الطيور في حديقة الحيوان وأحد مزارع الدواجن.

2009 - وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح يزور العراق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ غزو العراق للكويت بعام 1990.

2015 - تنظيم داعش يبث فيديو يتضمن عملية تدمير لتماثيل تعود للحقبة الآشورية داخل متحف الموصل في العراق.

2016 - الحفلة 41 من جائزة سيزار تنتهي بتتويج فيلم فاطمة بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة أفضل مخرج لأرنو ديبليشان، وجائزة أفضل ممثل لفانسون لاندون، وجائزة أفضل ممثلة لكاثرين فروت.

2017 - فوز فيلم ضوء القمر بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وفوز كل من كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل وإيما ستون أفضل ممثلة، ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانون.



مواليد

1564 - كريستوفر مارلو، كاتب مسرحي إنكليزي.

1725 - جوزيف كونيو، مخترع فرنسي.

1802 - فكتور هوغو، أديب فرنسي.

1841 - لورد كرومر، المعتمد السياسي البريطاني في مصر.

1861 - الملك فرديناند الأول، ملك بلغاريا.

1870 - داود حسني، مغني وملحن مصري.

1903 - جوليو ناتا، عالم كيمياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

1909 - الملك طلال بن عبد الله، ملك الأردن.

1932 - جوني كاش، مغني أمريكي.

1939 - شوشو، ممثل لبناني.

1946 - أحمد زويل، عالم كيمياء مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1999.

1950 - هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا.

1958 - هيديهارو موري، ملحن ياباني.

1960 - مادلين طبر، ممثلة لبنانية.

1964 - سلوى خطاب، ممثلة مصرية.

1966 - نجوى كرم، مغنية لبنانية.

1966 - أحمد بخيت، شاعر مصري.

1967 - كازيوشي ميورا، لاعب كرة قدم ياباني.

1969 - هيتوشي ساكيموتو، ملحن ياباني.

1973 - أولي غونار سولسكيار، لاعب كرة قدم نرويجي.

1977 - عبدالمحسن القفاص، ممثل ومخرج كويتي.

1979 - كورين بايلي راي، مغنية إنكليزية.

1979 - بدرو منديز، لاعب كرة قدم برتغالي.

1983 - بيبي، لاعب كرة قدم برتغالي.

1984 - إيمانويل أديبايور، لاعب كرة قدم توغولي.

1984 - بيرين سات، ممثلة تركية.

1993 - خيسي رودريغيز، لاعب كرة قدم إسباني.



وفيات

1878 - خوان ماريا غوتييريز من رواد إرساء دعائم الثقافة الأرجنتينية وتطويرها في القرن التاسع عشر

1931 - أوتو فالاخ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1910.

1969 - كارل ياسبرس، فيلسوف ألماني.

1985 - تجالينغ كوبمانز، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.

1994 - الأمير حمود بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.

1996 - هاني هاني، مخرج مسرحي عراقي.

1998 - ثيودر شولتز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

2002 - لورانس تيرني، ممثل أمريكي.

2004 - بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا الثاني.



أعياد ومناسبات

عيد التحرير في الكويت.

يوم الإنقاذ لدى حركة أمة الإسلام.

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