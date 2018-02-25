اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 25 فبراير / شباط:



1950 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يتسلم رسميًا الحكم في الكويت، وما زالت الكويت تحتفل بهذا اليوم وتعتبره عيدها الوطني.

1954 - الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب عسكري أنهى فترة حكمه الثانية.

1966 - تعيين نور الدين الأتاسي رئيسًا للجمهورية العربية السورية بعد يومين من انقلاب عسكري داخل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم أطاح بالرئيس أمين الحافظ.

1984 - الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.

1986 - فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي زعيمة المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش.

1986 - تمرد جنود الأمن المركزي بمصر وحظر التجول في القاهرة والجيزة، ومدرعات الجيش تملأ الشوارع.

1991 - الإعلان عن تفكيك حلف وارسو.

1992 - مصرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم قرة باغ.

2009 - تحطم طائرة الخطوط التركية رحلة 1951 وعلى متنها 135 شخص وذلك أثناء محاولة الهبوط بمطار سخيبول في أمستردام مما أدى إلى مقتل 9 ركاب وإصابة 55 آخرين.

2010 - اغتيال مدير عام الأمن الوطني في الجزائر علي تونسي على يد مساعده ولطاش شعيب.

2010 - تنصيب فيكتور يانكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا خلفًا لفيكتور يوشتشينكو.

2012 - عبد ربه منصور هادي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليمني رئيسًا للجمهورية خلفًا لعلي عبد الله صالح وذلك لفترة انتقالية وفقًا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت عن فوزه بنسبة 99.8% من إجمالي المصوتين.

2017 - افتتاح قناة القرين الكويتية، وهي ضمن قنوات تلفزيون الكويت التابعة لوزارة الأعلام.



مواليد

1841 - أوجست رينوار، رسام فرنسي.

1842 - كارل ماي، كاتب ألماني.

1866 - بينيدتو كروتشه، فيلسوف إيطالي.

1914 - نجمة إبراهيم، ممثلة مصرية.

1940 - بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية السابع والسبعون.

1943 - جورج هاريسون، أحد أعضاء فريق البيتلز الغنائي.

1947 - فردوس عبد الحميد، ممثلة مصرية.

1950 - نيستور كيرشنير، رئيس الأرجنتين.

1953 - خوسيه ماريا أثنار، رئيس وزراء إسبانيا.

1955 - محمد حسين عبد الرحيم، ممثل عراقي.

1957 - هناء ثروت، ممثلة مصرية.

1966 - أليكسيس دينيسوف، ممثل أمريكي.

1971 - شون أستين، ممثل أمريكي.

1974 - شوتارو موريكبو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1974 - ديفيا بهارتي، ممثلة هندية.

1981 - آسر ياسين، ممثل مصري.

1981 - شاهيد كابور، ممثل هندي.

1981 - بارك جي سونغ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

1982 - كريس بايرد، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.



وفيات

1558 - الملكة إليونورا، ملكة البرتغال وفرنسا.

1899 - جوليوس رويتر، مؤسس وكالة أنباء رويترز.

1950 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1971 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.

1988 - ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر.

1999 - غلين سيبورغ، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

2005 - ياسين الرميثي، رادود حسيني عراقي.

2008 - أحمد عقل، ممثل مصري.

2010 - علي تونسي، المدير العالم للأمن الوطني في الجزائر.

2012 - رجاء ياقوت صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية.

2017 - بيل پاكستون، ممثل ومخرج أمريكي.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في الكويت.

عيد الشعب في الفلبين.

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