ولي عهد أبوظبي يفاجئ بائع سجاد «لا يبيع صورة زايد»

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (صحف)



فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب محل سجاد أفغانياً في أبوظبي، بزيارة إلى محله، أمس، إثر انتشار فيديو يظهر فيه البائع وهو يرفض عرضاً مغرياً لبيع سجادة معروضة على أحد جدران محله، على الرغم مما واجهه من إلحاح مقرون برغبة حقيقية في اقتناء السجادة من المشتري، وسبب رفض البائع التخلي عن السجادة، كما قال، هو أنها تحمل صورة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تكنّ تقديراً كبيراً لكل من يشاطرون الإماراتيين أحلامهم وتطلعاتهم، ووجّه حديثه إلى هؤلاء قائلاً: «الإمارات بلدكم الثاني».

وصافح سموه صاحب المحل، وتبادل معه الحديث، والتقط معه الصور، معرباً عن تقديره لما يكنّه التاجر للراحل الكبير، رحمه الله، من عرفان ومحبة ووفاء. ونشر سموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدتين، عبّر فيهما عن سعادته بالمساحة الواسعة التي لايزال الشيخ زايد يحتلها في قلوب الناس من كل الجنسيات، على الرغم من مرور سنوات على انتقاله إلى جوار ربه، بعد رحلة طويلة من العمل من أجل سعادة أبناء شعبه، والمقيمين على أرض الإمارات، وسعيه الذي تواصل طوال عقود من أجل ضمان الحياة الكريمة للإنسان حيثما كان.

وقال سموه: «هذا (بابا زايد) كلمتان عفويتان.. لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم.. كان لهما وقع كبير في النفس.. عبّر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه، عندما عُرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد، فعلى الرغم من العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة.. قصة وفاء سطّرها زايد بإنسانيته».

وأكد سموه أن الإمارات نجحت، عبر نهج الخير الذي اختطّه الشيخ زايد منذ البداية، في خلق أنموذج عالمي في التسامح والتعايش.

وقال إن: «الإمارات تنسج، بنهجها الخيّر الذي أرساه زايد، أنموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش.. كسبت به قلوب الملايين حول العالم. هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم.. يتعايشون معنا.. ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا.. لهؤلاء جميعاً نقول: الإمارات بلدكم الثاني».

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