دراسة: 94% من العاملات في هوليوود تعرضن للتحرش الجنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة استقصائية أجرتها صحيفة أمريكية ومؤسساتٌ حقوقية تُعنى بحقوق المرأة وحالاتِ العنف الجنسي نتائجَ صادمة لعددِ النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي في قطاع ِ السينما الأمريكية في هوليوود.

وأظهرت نتائجُ الاستقصاء الذي شاركت فيه 850 مشاركة في عدد من فروع السينما، أن 94 في المئة منهن تعرضن للتحرش الجنسي.

وأشارت الدراسة إلى أن 87 في المئة تعرضن لتعليقات جنسية غير مرغوب فيها أو نكات أو إيماءات في حين أن 69 في المئة من المشاركات تعرضن للمس بطريقة جنسية.

وظهر أن 39 في المئة أظهرت لهن صور جنسية بدون موافقة وأجبرت 21 في المئة من العاملات على القيام بعمل جنسي.

وأشارت الدراسة إلى أن 10 في المئة وجهت إليهن أوامر بالظهور بشكل عار قبل الاختبار وبشكل غير متوقع.

ونقلت صحيفة "يو أس إيه توداي" عن انيتا راج مديرة مركز المساواة بين الجنسين والصحة في جامعة كاليفورنيا بمدرسة سان دييجو الطبية قولها إن النتائج "ذات مصداقية وهامة".

وتشير تقارير إلى أن واحدة فقط من بين كل أربع فتيات تقدمن بشكوى ضد ممارسات وتحرشات جنسية يتعرضن لها.

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