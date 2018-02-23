اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 23 فبراير / شباط:



1660 - الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش السويد.

1797 - القوات الفرنسية تشن هجوماً فاشلاً على المملكة المتحدة.

1883 - ولاية ألاباما الأمريكية تسن أول قانون لمنع الاحتكار.

1887 - زلزال يضرب الريفييرا الفرنسية ويخلف 2000 قتيل.

1893 - رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.

1903 - الولايات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى الأبد.

1904 - الولايات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما مقابل 10 ملايين دولار.

1905 - المحامي بول هاريس وثلاثة آخرون من رجال الأعمال يشكلون في شيكاغو أول نادي للروتاري في العالم.

1919 - بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.

1934 - الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.

1941 - لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.

1953 - احتجاب مجلة الرسالة عن الصدور بعد أن ظلت عشرين عامًا المجلة الأدبية الأولى في الوطن العربي والتي اشترك في تحريرها كبار الكتاب في مصر والوطن العربي، وكان يرأس تحريرها الأديب أحمد حسن الزيات.

1966 - اللجنة العسكرية في حزب البعث بقيادة صلاح جديد تنقلب على القيادة القومية في الحزب ومن بينهم مؤسس الحزب ميشيل عفلق ورئيس الجمهورية أمين الحافظ.

1980 - تفجير أمام مبنى وزارة الخارجية في لبنان يودي بحياة الطفلة مايا ابنة القيادي في القوات اللبنانية بشير الجميل مع ثلاثه من مرافقيها.

1981 - عسكريون يستولون على البرلمان الإسباني ويحتجزون جميع أعضائه، عُرفت هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة ب 23-ف.

1991 - قوات التحالف تدخل العراق مؤذنة ببداية المعارك الأرضية في حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت.

1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.

2014 - رئيس وزراء إستونيا أندروس أنسيب يقدم استقالته بعد تسع سنوات من توليه منصبه على أن تكون الاستقالة في 4 مارس المقبل. يذكر أن أنسيب هو أقدم رئيس وزراء في أوروبا.

2015 - إعلان فوز فيلم الرجل الطائر كأفضل فيلم - إيدي ريدماين كأفضل ممثل - جوليان مور كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين.

2017 - قُوَّات من الجيش السوري الحر تسترجع مدينة الباب في شمال سوريا من داعش.

مواليد

1646 - توكوغاوا تسونايوشي، شوغون ياباني.

1685 - جورج فريدريك هاندل، موسيقي ألماني.

1879 - كازيمير ماليفيتش، فنان روسي.

1929 - بدر نوفل، ممثل مصري.

1930 - حسام مهيب، رائد الرسوم المتحركة والخدع السينمائية والإعلانات، مصري.

1934 - نعمة، مغنية تونسية.

1946 - أناتولي بانيشفسكي، لاعب ومدرب كرة قدم سوفياتي.

1954 - فيكتور يوشتشينكو، رئيس أوكرانيا.

1955 - ناجية الربيع، ممثلة سعودية.

1960 - الأمير ناروهيتو، ولي العهد في اليابان.

1967 - حسن عسيري، ممثل سعودي.

1970 - جلال شموط، ممثل سوري.

1971 - أتسشي كيسايتشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1979 - حلا شيحة، ممثلة مصرية.

1979 - حنان مطاوع، ممثلة مصرية.

1981 - غاريث باري، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1983 - أسامة عبد السلام، لاعب كرة قدم ليبي.

1983 - أحمد حسام، لاعب كرة قدم مصري.

1983 - إيميلي بلنت، ممثلة إنجليزية.

1985 - أحمد مبارك، لاعب كرة قدم عُماني.

1994 - داكوتا فانينغ، ممثلة أمريكية.

1995 - معن دراغمة، لاعب كرة قدم فلسطيني.



وفيات

1821 - جون كيتس، شاعر إنكليزي.

1848 - جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة السادس.

1855 - كارل فريدريش جاوس، عالم رياضيات وفيزياء ألماني.

1921 - الشيخ سالم المبارك الصباح، حاكم الكويت التاسع.

1944 - ليو بيكلاند، عالم كيمياء أمريكي.

1965 - ستان لوريل، ممثل إنكليزي.

1966 - ثريا فخري، ممثلة مصرية.

1969 - الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ثاني ملوك المملكة العربية السعودية.

1973 - ديكنسون ريتشاردس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1974 - فوزي الجزايرلي، ممثل مصري.

1981 - ناصر العصيمي، نائب في مجلس الأمة الكويتي.

1997 - هنري بركات، مخرج مصري.

2000 - ستانلي ماثيوس، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

2002 - يوسف المطرف، مغني كويتي.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في بروناي.

عيد الجمهورية في غيانا.

يوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا.

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