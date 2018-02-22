بعد موافقة مجلس الشورى: سعوديون يناقشون قضية تجنيس الأجانب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

بعد سجالات دامت سنوات، وافق مجلس الشورى قبل أيام في قرار له على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.

أبدى كثير من المغردين رفضهم لتجنيس الغير سعوديين مؤكدين رغبتهم بما وصلت إليه بعض الدول من التفكك جراء التجنيس.

وقال مغردون أن التجنييس لن يخدم سوى ذوي الميول الأممية ممن يرون الوطن حفنة تراب لا حدود لها، وبعض الطامعين بهذا البلد العظيم الذي ينعم بالاستقرار والثروات ليصبح جمعية إيواء خيرية في أحسن الأحوال.. أما أسوأها فلا شك طمس هويتنا والإخلال بنسيجنا الاجتماعي وتلاشي مكوناتنا الأساسية ما يجعلنا نندم مستقبلاً، فالأمر لن يتوقف عند تجنيس هذه الفئة بل سيفتح الباب لتجنيس فئات أخرى، خصوصاً أن هناك أصواتاً تطالب بتجنيس جميع مواليد السعودية سواء من أم سعودية أو أبوين وافدين!”.

وعلى وسم "تجنيس_الاجنبي_دمار_المجتمع" الذي أطلقه الجيش السلماني مساء اليوم الأربعاء غرد آلاف السعوديين بآراء نستعرض بعضا منها :-

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