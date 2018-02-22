اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 22 فبراير / شباط:



1958 - الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر وذلك بعد تنازل شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر.

1973 - تأسيس جامعة قطر.

1974 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور في باكستان.

1986 - وزارة الداخلية الإسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين ليصبح حزبًا مشروعًا يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية.

1987 - تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية

1990 - ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية جوهانس مانز يقوم بزيارة الصحراء للإطلاع على الوضع بالمنطقة.

1991 - العراق يقبل بالمقترح السوفياتي لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة ترفض هذا المقترح لكنها تعد العراق بأنها لن تهاجم القوات العراقية التي ستنسحب من الكويت في غضون 24 ساعة.

2006 - تفجير في ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري يؤدي إلى تدمير القبة بالكامل.

2008 - افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.

2009 - انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.

2017 - علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست-1 يضم سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية، بعضها يدور في نطاقه الصالح للحياة.



مواليد

1788 - آرثر شوبنهاور، فيلسوف ألماني.

1857 - هاينريخ رودولف هيرتس، عالم فيزياء ألماني.

1886 - هوغو بال، شاعر وأديب ألماني.

1914 - ريناتو دولبيكو، عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

1919 - تحية كاريوكا، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

1919 - المهدي بنونة، صحفي وسياسي ودبلوماسي مغربي.

1936 - جون مايكل بيشوب، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1989.

1938 - نادية عزت، ممثلة مصرية.

1938 - طه ياسين رمضان نائب رئيس جمهورية العراق السابق.

1943 - هورست كولر، رئيس ألمانيا.

1946 - فرد هاليداي، مؤرخ أيرلندي.

1947 - عبد الستار البصري، ممثل عراقي.

1950 - خالد زكي، ممثل مصري.

1963 - كارمن لبس، ممثلة لبنانية.

1969 - براين لاودروب، لاعب كرة قدم دنماركي.

1969 - توماس جين، ممثل أمريكي.

1974 - جيمس بلانت، مغني إنكليزي.

1975 - درو باريمور، ممثلة أمريكية.

1977 - هاكان ياكين، لاعب كرة قدم سويسري.

1979 - بريت إيمرتون، لاعب كرة قدم أسترالي.

1983 - بهاء الكافي، مغنية وممثلة تونسية.

1985 - عامر بوعزة، لاعب كرة قدم جزائري.

1987 - طلال العامر، لاعب كرة قدم كويتي.

1988 - ريهام نبيل، ممثلة مصرية.



وفيات

1512 - أمريكو فسبوتشي، بحار ومستكشف إيطالي.

1988 - ميخائيل نعيمة، أديب وكاتب لبناني.

1992 - أحمد راتب النفاخ، عالم ومحقق ومدقق ثراث سوري.

1999 - عقيلة راتب، ممثلة مصرية.

2000 - حسام الدين مصطفى، مخرج مصري.

2006 - أطوار بهجت، إعلامية عراقية.

2011 - نسيب البيطار، إعلامي إماراتي من أصول أردنية.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في سانت لوسيا.

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