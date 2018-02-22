اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 22 فبراير / شباط:
1958 - الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر وذلك بعد تنازل شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر.
1973 - تأسيس جامعة قطر.
1974 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور في باكستان.
1986 - وزارة الداخلية الإسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين ليصبح حزبًا مشروعًا يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية.
1987 - تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
1990 - ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية جوهانس مانز يقوم بزيارة الصحراء للإطلاع على الوضع بالمنطقة.
1991 - العراق يقبل بالمقترح السوفياتي لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة ترفض هذا المقترح لكنها تعد العراق بأنها لن تهاجم القوات العراقية التي ستنسحب من الكويت في غضون 24 ساعة.
2006 - تفجير في ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري يؤدي إلى تدمير القبة بالكامل.
2008 - افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.
2009 - انفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.
2017 - علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست-1 يضم سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية، بعضها يدور في نطاقه الصالح للحياة.
مواليد
1788 - آرثر شوبنهاور، فيلسوف ألماني.
1857 - هاينريخ رودولف هيرتس، عالم فيزياء ألماني.
1886 - هوغو بال، شاعر وأديب ألماني.
1914 - ريناتو دولبيكو، عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.
1919 - تحية كاريوكا، راقصة شرقية وممثلة مصرية.
1919 - المهدي بنونة، صحفي وسياسي ودبلوماسي مغربي.
1936 - جون مايكل بيشوب، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1989.
1938 - نادية عزت، ممثلة مصرية.
1938 - طه ياسين رمضان نائب رئيس جمهورية العراق السابق.
1943 - هورست كولر، رئيس ألمانيا.
1946 - فرد هاليداي، مؤرخ أيرلندي.
1947 - عبد الستار البصري، ممثل عراقي.
1950 - خالد زكي، ممثل مصري.
1963 - كارمن لبس، ممثلة لبنانية.
1969 - براين لاودروب، لاعب كرة قدم دنماركي.
1969 - توماس جين، ممثل أمريكي.
1974 - جيمس بلانت، مغني إنكليزي.
1975 - درو باريمور، ممثلة أمريكية.
1977 - هاكان ياكين، لاعب كرة قدم سويسري.
1979 - بريت إيمرتون، لاعب كرة قدم أسترالي.
1983 - بهاء الكافي، مغنية وممثلة تونسية.
1985 - عامر بوعزة، لاعب كرة قدم جزائري.
1987 - طلال العامر، لاعب كرة قدم كويتي.
1988 - ريهام نبيل، ممثلة مصرية.
وفيات
1512 - أمريكو فسبوتشي، بحار ومستكشف إيطالي.
1988 - ميخائيل نعيمة، أديب وكاتب لبناني.
1992 - أحمد راتب النفاخ، عالم ومحقق ومدقق ثراث سوري.
1999 - عقيلة راتب، ممثلة مصرية.
2000 - حسام الدين مصطفى، مخرج مصري.
2006 - أطوار بهجت، إعلامية عراقية.
2011 - نسيب البيطار، إعلامي إماراتي من أصول أردنية.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في سانت لوسيا.
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