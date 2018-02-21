قصة مؤثرة.. بتر قدمي رضيع لان والديه علقاه من كاحليه (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (metro)

رغم أننا نعيش في العام 2018 ورغم كل التطور والتقدم الذي يرافق حياتنا على كل الاصعدة، الا اننا لانزال نشهد بين الحين والاخر قصصا مؤلمة ومؤثرة شكلت فيما مضى ظاهرة، هذه الظاهرة تتمثل بتعنيف الاهل لاولادهم وخصوصا حديثي الولادة. هذا الامر وبمعزل عن تعارضه مع الاخلاق والقيم الانسانية والدين، يترك دائما آثارا نفسية وأحيانا آثارا جسدية، وكلاهما غير قابل للزوال.

وفي هذا الاطار تدور احداث قصتنا اليوم، التي جرت في ميدستون ببريطانيا، حيث نشرت وسائل اعلام عدة صورا عدة لطفل رضيع تعرض للاعتداء من قبل والديه بشكل سيئ، ما اضطر إلى بتر قدميه نتيجة إهمال هذه الأسرة المتوحشة.

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الطفل توني سميت جونيور الذي يبلغ من العمر 41 يوماً فقط، كاد أن يلقى حتفه على يد والديه جودي سيمبسون وأنطوني سميث، اللذين قاما بسلسلة من "الاعتداءات العنيفة" عليه.

وكان الطفل الصغير قد تم تعليقه من كاحليه، وقد تسببت هذه الوضعية في بتر قدميه، وتركته بعاهة مستديمة مدى الحياة.

كما عانى الطفل من تسمم الدم، وأصيب بكسور في ثمانية مواضع من جسمه، عندما حدث ذلك في عام 2014.

وتكشف الصور الظروف القاتمة التي كان يعيش فيها الطفل داخل شقة مزدحمة في ميدستون، حيث تعرض توني لسوء المعاملة.

ويبدو المكان كما لو أنه صندوق قمامة من جراء الفوضى والإهمال، والملابس المتراكمة في كل مكان وكيس الزبالة على السرير، كما تكشف الصور.

وقد حكمت محكمة في ميدستون كروان يوم الجمعة الماضي على كل من الزوجين سيمبسون (24 عاماً) وسميث (46 عاماً) بالسجن لمدة 10 سنوات.

ورغم أنهما أنكرا أي اتهامات تتعلق بالتسبب في ضرر جسدي أو بإيذاء الطفل والتعامل القاسي معه، إلا أن هيئة المحلفين لم تستغرق سوى أقل من ساعة لإدانتهما، كما ثبت أن لكل منهما إدانات سابقة عديدة.

وقد قالا ببساطة أمام المحكمة أنهما تأخرا في أخذ ابنهما إلى الطبيب لمدة 9 ساعات، ما فاقم حالته، لأنهما كانا ينتظران سباكاً لإصلاح سخان الماء المكسور بالمنزل.

بعد أن تفاقم الأمر، وعندما تم نقل الطفل في نهاية المطاف إلى الطبيب العام، كان في وضع خطر، وحيث كانت عيناه مغلقتين، وأطرافه السفلى متقرحة ومتورمة.

وبعد دخوله العناية المركزة، فإنه تم إنقاذ الوضع، لكن مع معاناة الطفل توني من إعاقة دائمة.

وقد أشادت المحكمة بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، والوالدان البديلان اللائي سوف يقومان بتبني الطفل توني.

الصور من موقع metro

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