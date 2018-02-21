اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 21 فبراير / شباط:



1848 - كارل ماركس وفريدريك أنغلز ينشران الإعلان الشيوعي.

1921 - انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.

1922 - المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.

1946 - اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني ردًا على حادثة كوبري عباس التي وقعت يوم 9 فبراير.

1952 - طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد إعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.

1965 - اغتيال مالكوم إكس أو الحاج مالك شباز رئيس إتحاد الأفارقة الأمريكان والمتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام أثناء وجوده في قاعة المؤتمرات في مدينة نيويورك.

1965 - فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.

1972 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية الصين الشعبية.

1991 - الجيش العراقي يفجر عددا من آبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.

2012 - اليمنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسًا خلفًا لعلي عبد الله صالح وذلك وفقًا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

2014 - البرلمان الأوكراني يوافق بالتصويت على إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة في 25 مايو من السنة المذكورة.

2015 - الجيشُ التُركيّ ينقل ضريح سليمان شاه جد السُلالة العُثمانيَّة من شمال حلب إلى منطقة أشمة السوريَّة على مسافة 200 متر من الحُدود التُركيَّة، بعد أن كان تنظيم داعش قد هدد بنسفه.

2015 - الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.

2016 - إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الاقل 20 شخصًا على الأقل.



مواليد

1895 - هنريك دام، عالم فيزيولوجيا وكيمياء حيوية دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943.

1907 - ويستن هيو أودن، شاعر إنكليزي.

1914 - مصطفى أمين، صحافي وكاتب مصري.

1921 - جون رولس، فيلسوف أمريكي.

1930 - رمضان عبد التواب، عالم لغويات مصري.

1933 - نينا سيمون، مغنية أمريكية.

1937 - هارالد الخامس، ملك نرويجي.

1946 - آلان ريكمان، ممثل إنكليزي.

1950 - المنتصر بالله، ممثل مصري.

1955 - طلعت زين ممثل ومغن مصري.

1957 - هند كامل، ممثلة عراقية.

1958 - جاك كولمان، ممثل أمريكي.

1959 - خوسيه ماريا كانو، موسيقي إسباني.

1962 - عابد فهد، ممثل سوري.

1962 - تشاك بولانيك، كاتب أمريكي.

1963 - ويليام بالدوين، ممثل أمريكي.

1974 - إيفان كامبو، لاعب كرة قدم إسباني.

1977 - سيرين عبد النور، مغنية لبنانية.

1977 - كيفين روز، رجل أعمال ومذيع أمريكي.

1979 - جينيفر لوف هيويت، ممثلة أمريكية.

1979 - باسكال تشيمبوندا، لاعب كرة قدم فرنسي.

1980 - جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك، ملك بوتان.

1984 - ديفيد أودونكور، لاعب كرة قدم ألماني.

1985 - جيورجيوس ساماراس، لاعب كرة قدم يوناني.

1987 - إلين بيج، ممثلة كندية.

1989 - كوربن بلو، ممثل ومغني أمريكي.

1989 - جوش والكر، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1992 - فيل جونز، لاعب كرة قدم إنكليزي.



وفيات

1513 - البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1677 - باروخ سبينوزا، فيلسوف هولندي.

1794 - أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا، رئيس المكسيك الثامن.

1926 - هايك كامرلينغ أونس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1913.

1941 - فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

1965 - مالكوم إكس، المتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام.

1968 - هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1973 - سلوى حجازي، مذيعة مصرية.

1984 - ميخائيل شولوخوف، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965.

1985 - محمود شكوكو، ممثل ومونولوجيست مصري.

1995 - محمد رضا، ممثل مصري.

1999 - جرترود إليون عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية، حصلت على جائزة نوبل في الطب سنة 1988 .

2003 - نيللي مظلوم، ممثلة مصرية.

2004 - وليد الأعظمي، شاعر وخطاط ومؤرخ عراقي.

2012 - طارق عبد الحكيم، موسيقي سعودي.



أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للغة الأم.

يوم الطالب العالمي.

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