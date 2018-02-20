اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 20 فبراير / شباط:



1872 - افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

1911 - صدور العدد الأخير من صحيفة "تشينغ ياو" الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم كانت قد صدرت أول مرة عام 713.

1919 - اغتيال حبيب الله خان أمير أفغانستان.

1928 - إنكلترا تعترف باستقلال إمارة شرق الأردن واحتفظت لنفسها بالإشراف العسكري وبعض الإشراف المالي.

1942 - الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفًا لوالدة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.

1963 - القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم.

1971 - اللواء عيدي أمين يعين نفسه رئيسًا على أوغندا بعد أقل من شهر على انقلابه العسكري على سلفه ميلتون أوبوتي.

1991 - إطلاق سراح عائلة الجنرال المغربي محمد أفقير التي قضت في الإعتقال 20 سنة بسبب اتهام الجنرال بالضلوع في محاولة إسقاط طائرة الحسن الثاني.

2002 - النيران تلتهم قطاراً وتقتل 370 راكبًا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر.

2006 - مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ نواف الأحمد الصباح وليًا للعهد وذلك بعد تزكية الأمير.

2011 - قيام مجموع من الناشطين الحقوقيين الشباب بدعوة الشعب المغربي للنزول إلى الشارع من أجل المطالبة بدستور جديد، وقاد هذا الحرك الشعبي حركة 20 فبراير.

2015 - فيلم تمبكتو يفوز بجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل سيناريو ومخرجه عبد الرحمن سيساكو يفوز بأفضل مخرج، وبيار نيني يفوز بأفضل ممثل وأدال أنال تفوز بجائزة أفضل ممثلة، وذلك في الحفل الأربعين من جائزة سيزار.

2017 - الخارجية الروسية تعلن وفاة المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في مقر البعثة الروسية للأمم المتحدة في مانهاتن.

2017 - الإعلان رسميا عن مجاعة في أجزاء من جنوب السودان، وأن نحو نصف السكان في البلاد سيواجهون نقصا كبيرا في الغذاء بحلول شهر يوليو المقبل.



مواليد

1844 - لودفيغ بولتزمان، عالم فيزياء نمساوي.

1844 - جوشوا سلوكم، بحّار ومغامر كندي.

1898 - اينزو فيراري، قائد سيارات سباق ومؤسس شركة فيراري.

1902 - أنسل آدمز، مصور أمريكي.

1910 - أحمد سالم، طيار ومخرج وممثل ومذيع مصري.

1912 - بيير بول، روائي فرنسي.

1920 - يافجني دراغونوف، مصمم أسلحة روسي.

1921 - سيف الله مختار، ممثل مصري.

1925 - روبرت ألتمان، مخرج أفلام أمريكي.

1926 - ريتشارد ماثيسون، مؤلف وكاتب سيناريو أمريكي.

1927 - سيدني بواتييه، ممثل أمريكي.

1928 - حسين شاه حسيني، سياسي إيراني.

1933 - جمال إسماعيل، ممثل مصري.

1935 - يوسف فخر الدين، ممثل مصري.

1937 - روبرت هوبر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.

1938 - محمود الجوهري، لاعب ومدرب كرة قدم مصري.

1940 - جيمي غريفز، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1941 - ليم كيت سيانغ، سياسي ماليزي.

1944 - ويم فان هانيغيم، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1948 - كريستوفر بيساريدس، اقتصادي بريطاني من أصل قبرصي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.

شاهيناز، ممثلة مصرية.

1948 - أحلام الجريتلي، ممثلة مصرية.

1951 - جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1951 - فيل نيل، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1958 - جمال حمدان، ممثل وممثل صوت لبناني.

1964 - فرينش ستيوارت، ممثل أمريكي.

1967 - كيرت كوبين، مغني روك أمريكي.

1971 - ياري ليتمانن، لاعب كرة قدم فنلندي.

1974 - صفاء جلال، ممثلة مصرية.

1977 - أمل حجازي، مغنية لبنانية.

1978 - لورين أمبروز، ممثلة أمريكية.

1980 - يويتشي ناكامرا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1980 - أرتور بوروتش، لاعب كرة قدم بولندي.

لويس جابرييل ري، لاعب كرة قدم كولومبي.

1981 - توني هيبرت، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1985 - يوليا فولكوفا، مغنية روسية.

1987 - ريم عبد الله، ممثلة سعودية.

1988 - ريانا، مغنية باربدوسية.

1988 - جيا خان، ممثلة هندية.



وفيات

1762 - توبياس ماير فلكي ألماني

1895 - فريدريك دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية.

1907 - هنري مواسان، صيدلي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1906.

1910 - بطرس غالي، رئيس وزراء مصري.

1916 - كلاس بونتس ارنولدسون، سياسي وصحفي وناشط سلام سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908.

1942 - الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين.

1972 - ماريا غوبرت-ماير، عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

1976 - رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968.

1985 - كلارنس ناش، ممثل صوت أمريكي.

1992 - محمد أسد، كاتب نمساوي.

1993 - فيروتشيو لامبورغيني، رجل الأعمال الإيطالي ومؤسس شركة لامبورغيني للسيارات.

1999 - سارة كان، كاتبة ومخرجة مسرحية إنكليزية.

2005 - عبد الرحيم البرعي، عالم دين ومتصوف سوداني.

2008 - صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب المصري.

2010 - ألكسندر هيغ، عسكري وسياسي أمريكي.

2017 - فيتالي تشوركين، المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة.



أعياد ومناسبات

يوم القديس إليوثيروس من تورناي.

للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.