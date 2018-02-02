اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 2 فبراير / شباط:



1032 - كونراد الثاني يصبح ملكًا على بورغندي.

1260 - سقوط دمشق في يد التتار بقيادة كتبغا أحد قادة هولاكو.

1848 - الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك توقعان "معاهده جوادالوب هيلداجو" التي أنهت الحرب المكسيكية الأمريكية.

1878 - اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامنًا مع الإمبراطورية الروسية.

1910 - اغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي على يد إبراهيم الورداني.

1933 - المستشار الألماني أدولف هتلر يقرر حل الرايخستاج (البرلمان) بعد يومين من توليه السلطة.

1943 - استسلام قائد الجيش الألماني السادس للقائد السوفياتي غيورغي جوكوف وذلك في معركة ستالينجراد في الحرب العالمية الثانية.

1971 - عيدي أمين يستولي على السلطة في أوغندا في انقلاب عسكري.

1982 - قوات سرايا الدفاع في سوريا بقيادة رفعت الأسد تجتاح مدينة حماة وتقصفها بالمدافع فيما عرف باسم مجزرة حماة.

1989 - مغادرة آخر رتل عسكري سوفياتي العاصمة الأفغانية كابل بعد 9 سنوات من الاحتلال العسكري.

2006 - غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا، وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 1033 شخص.

2011 - وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.



مواليد

1208 - خايمي الأول، ملك أراغون.

1882 - جيمس جويس، كاتب وشاعر أيرلندي.

1902 - سليمة مراد، مغنية وممثلة عراقية.

1926 - سعاد محمد، مغنية لبنانية.

1926 - فاليري جيسكار ديستان، رئيس فرنسا.

1939 - ديل مورتنسن، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.

1946 - أسياس أفورقي، رئيس إرتريا.

1947 - داوود جلاجل، ممثل أردني.

1947 - فرح فاوست، ممثلة أمريكية.

1952 - باك غن هي، رئيسة سابقة لكوريا الجنوبية.

1958 - جورج غريغوري، مؤلف ومترجم وباحث وأستاذ جامعي ومستعرب روماني.

1961 - توموهيرو نيشيمورا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1965 - عبد الله فركوس، ممثل مغربي.

1969 - فاليري كاربن، لاعب كرة قدم روسي.

1970 - ساندرا نشأت، مخرجة مصرية.

1977 - شاكيرا، مغنية كولومبية من أصل لبناني.

1977 - خالد الشمري، لاعب كرة قدم كويتي.

1978 - هبة مشاري حمادة، كاتبة كويتية.

1979 - شاميتا شيتي، ممثلة هندية.

1979 - مرام البلوشي، ممثلة ومغنية كويتية.

1980 - أوليغر، لاعب كرة قدم إسباني.

1987 - جيرارد بيكي، لاعب كرة قدم إسباني.

1989 - طارق عبدو، ممثل سوري.

1990 - سارة أبي كنعان، ممثلة لبنانية.



وفيات

1109 - الخطيب التبريزي، أحد أعلام اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري.

1435 - جوفانا الثانية، ملكة نابولي.

1907 - ديميتري مندلييف، عالم كيمياء روسي.

1969 - بوريس كارلوف، ممثل إنكليزي.

1970 - بيرتراند راسل، فيلسوف وكاتب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1950.

1972 - نتالي كليفورد بارني، كاتبة وشاعرة أمريكية.

1980 - ويليام ستاين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

1989 - عبد اللطيف التلباني، مغني مصري.

2011 - أوال غول، مواطن أفغانستاني توفي داخل معتقل غوانتانامو الأمريكي.

2000 - عدنان بركات، ممثل سوري.

2012 - نسيب لحود، سياسي لبناني.

2014 - فيليب سيمور هوفمان، ممثل أمريكي حائز على جائزة الأوسكار.



أعياد ومناسبات

يوم غراوندهوغ في الولايات المتحدة وكندا.



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