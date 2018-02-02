الإمارات تأمل في اجتذاب راغبي الإثارة بتحقيق رقم قياسي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

افتتحت في دولة الامارات الجمعة (2 فبراير شباط) أطول رحلة انزلاق بالحبال والأسلاك في العالم لينطلق الباحثون عن المتعة والإثارة



بسرعات تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة نزولا من أعلى قمة جبلية في الشرق الأوسط الواقعة بإمارة راس الخيمة.

وقالت سلطات السياحة المحلية إن هذا المسار الذى يبلغ طوله 2.8 كيلومتر وهو ما يعادل 28 ملعبا لكرة القدم نال شهادة مصادقة هذا الأسبوع من قبل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ويقضي معظم زوار الإمارات وقتهم في دبي، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم ويوجد بها منحدر للتزلج في الأماكن المغلقة. وتأمل رأس الخيمة في أن يكون مسار الإنزلاق بالحبال والأسلاك والذي يبدأ من ارتفاع 1680 مترا فوق مستوى سطح البحر على جبل جيس معلما للجذب السياحي.

ويمكن لهذا المسار أن يستوعب مع ما يستوعب ما يصل إلى 100 ألف شخص سنويا. ولا توجد قيود تتعلق بالسن، بل يجب ألا يقل طول مستخدميه عن 122 سنتيمترا ولا يزيد وزنهم عن 150 كيلوجراما.

وسيضاف هذا الرقم القياسي إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة من الإنجازات التي من بينها أطول مبنى في العالم.

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