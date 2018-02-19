6 هدايا غريبة تلقاها سياسيون حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على مر التاريخ تعددت وتنوعت أشكال الهدايا التي قدمت لسياسيين بارزين، منها ما يعكس التراث الثقافي لبعض الدول ومنها ما أثار الكثير من الجدل بشأنه وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة او بأخرى.

ويعتبر تبادل الهدايا بين الملوك والرؤساء والوزراء.. من الأمور المتعارف عليها في الأعراف الدولية لتحسين وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول وإرسال رسائل سياسية معينة.

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وتسلك الدول سبلاً عديدة لتعزيز علاقتها الدبلوماسية، بينها تقديم الهدايا طبعاً، إلا أن بعض الهدايا تحولت إلى موضوع نقاش عالمي واحتلت عناوين الأخبار بسبب غرابتها، ومن بين أغرب الهدايا:



1. حبتا بطاطا

أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، قدم لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، حبتي بطاطا كهدية خلال اجتماع في باريس. وأعرب وزير الخارجية الروسي عن تقديره للهدية، مؤكداً أنها "مثيرة للإعجاب".

2. تأمين ضد التماسيح

خلال زيارته إلى الشمال الأسترالي، موطن بعضٍ من أكبر التماسيح في العالم، أُهدي الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، تأميناً ضد التماسيح يسمح لزوجته بالحصول على 50 ألف دولار إذا تعرّض لهجوم تماسيح.

3. فيل

أورد موقع "بيزنيس إنسايدر" أن الكاميرون أهدت فيلاً إلى ملكة بريطانية سنة 1972، ينتمي الفيل إلى غابات أفريقيا، وتبرع به القصر لحديقة حيوانات لندن، وتوفي عام 1988.

4. حيوان باندا

على مدى عقود، استخدمت الصين الباندا في تعزيز العلاقات مع البلدان الأخرى، من خلال إهدائها وإعارتها إلى هذه الدول، ويطلَق على هذه العادة "دبلوماسية الباندا".

5. ملح

أورد موقع "بيزنيس إنسايدر" أن ملكة بريطانيا تلقت الكثير من الهدايا الغريبة، من بينها كمية من الملح، فقد اعتاد حاكم جزيرة العذراء البريطانية على إرسال رطل من الملح إلى الملك البريطاني بدلاً من الإيجار، ليعاد إحياء هذا التقليد العريق عام 2015 كلَفتة رمزية.

6. زيت زيتون؟

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبراً يفيد بأن زيت زيتون وتموراً تونسية قد وُزِّعت على البرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم، وحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الخارجية التونسية.

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