سيدة تلزم ابنها بدفع مليون دولار نظير تربيته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



وقعَ رجلٌ تايواني تحتَ طائلةِ القانون بعد أن حركت والدتهُ ضدَهُ دعوى قضائية تطالبهُ فيها بدفعِ مبلغِ مليونِ دولار مقابلَ ما أنفقتهُ عليهِ خلالَ مراحلِ تنشئتهِ وتعليمه، وذكرت مصادرُ اعلامٍ تايوانية أن السيدة اضطرت إلى تربيةِ طفليها بمفردها بعد أن انفصلت عن زوجها، وفي مرحلةٍ معينة تخوفت من أن ولديها يهملانها في شيخوختها رغمَ ما قدمتهُ لهما من تضحيات، لذا قررت أن تأخذَ ضماناتٍ منهما.



وطلبت الأم من نجليها، خلالَ دراستهما في كليةِ طبِ الأسنان، أن يوقعا على عقدٍ ينصُ على دفعِ60 في المئة من صافي ربحهما بعدً التخرجٍ ودخولٍ سوقٍ العمل، وذلك حتى تحصلً منهما على مبلغٍ يغطي تكاليفَ تربيتهما وتعليمهما والتي بلغت 1.7 مليون دولار للواحد منهما.

اقرأ أيضا:

سيدة تستيقظ صباحا لتجد نفسها مليونيرة بسبب خطأ







