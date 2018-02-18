اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 18 فبراير / شباط:



1229 - الإمبراطور الروماني فريدريك الثاني يوقع هدنة لمدة 10 سنوات مع الملك الكامل استعاد فيها القدس والناصرة وبيت لحم بدون قتال أو مساندة من البابا وذلك أثناء الحملة الصليبية السادسة.

1685 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.

1856 - السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمانًا عرف باسم "إصلاحات خط همايوني" حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد تعرض هذا الفرمان لانتقادات كبيرة داخل الدولة.

1861 - ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.

1911 - إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملًا 6500 رسالة.

1913 - ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.

1920 - صدور العدد الأول من صحيفة "فتى العرب" الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.

1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.

1965 - استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.

1978 - اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.

1978 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وليًا للعهد وذلك بعد مبايعة مجلس الوزراء له بعد تزكيته من قبل الأمير.

إيطاليا والفاتيكان توقعان على وثيقة تؤكد على حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

1980 - الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

1983 - وقوع مذبحة نيلي ضد المسلمين في ولاية أسام الهندية، قام بها رجال قبيلة لالونج.

2009 - السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.



مواليد

1404 - ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

1516 - الملكة ماري الأولى، ملكة إنكلترا.

1745 - ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.

1914 - محمود ذو الفقار، مخرج وممثل مصري.

1922 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية

1931 - توني موريسون، روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.

1933 - بوبي روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1940 - سميرة خوري، ممثلة أردنية.

1954 - جون ترافولتا، ممثل أمريكي.

1961 - زكي فطين عبد الوهاب، ممثل مصري.

1963 - أنديرس فريسك، حكم كرة قدم سويدي.

1964 - مات ديلون، ممثل أمريكي.

1967 - روبرتو باجو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1973 - كلاود ماكيليلي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1974 - نادين لبكي، مخرجة وممثلة لبنانية.

1975 - غاري نيفيل، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1978 - جوسيب سيمونيتش، لاعب كرة قدم كرواتي.

1980 - جيهان عبد العظيم، ممثلة سورية.

1983 - جيرمان جيناس، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1985 - أنتون فرديناند، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1986 - مارك توريخون، لاعب كرة قدم إسباني.

1988 - خلفان إبراهيم، لاعب كرة قدم قطري.

1988 - ميارا والش، ممثلة ومغنية برازيلية أمريكية.

1993 - جايهوب، رابر في فرقة بانقتان.



وفيات

1294 - الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور الإمبراطورية المنغولية الخامس.

1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي ومؤسس السلالة التيمورية

1546 - مارتن لوثر، مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.

1967 - روبرت أوبنهايمر، عالم فيزياء أمريكي.

1978 - يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.

2009 - الطيب صالح، روائي سوداني.

2012 - محمد وردي، مغني سوداني.

2014 - أنسي الحاج، شاعر لبناني.

2016 - علاء الديب، كاتب وروائي مصري.



أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في غامبيا.

يوم الشهيد في الجزائر.

للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.