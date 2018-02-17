اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 17 فبراير / شباط:



815 - انتصار ابن طباطبا على والي الكوفة من قبل الخليفة العباسي المأمون بعد أن استفحل أمره خاصة بعد انضمام أهل الكوفة والأعراب إليه إلا أنه توفي فجأة صبيحة انتصاره، واستمرت حركته من بعده، وعظم أمرها إلى أن قضى عليها العباسيون.

1776 - بدء تشغيل أول إنارة عمومية بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمدينة بالتيمور.

1855 - القائد العثماني "عمر باشا" يهزم الجيش الروسي في "معركة جوزلوفا" في شبه جزيرة القرم.

1878 - بدء العمل في أول شبكة هاتفية بالولايات المتحدة مكونة من 18 هاتف وذلك في مدينة سان فرانسيسكو.

1933 - صدور العدد الأول من مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية.

1938 - بدء أول عرض للتلفزيون الملون على الجمهور في لندن والذي اخترعه الاسكتلندي "ج. بيرد" عام 1928.

1947 - إذاعة صوت أمريكا تبدأ إرسالها إلى الاتحاد السوفياتي لتكون جزء من حملة الدعاية الأمريكية ضد الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة.

1948 - اغتيال إمام اليمن يحيى حميد الدين وذلك بعد عودته من زيارة منطقة بيت حاضر حيث كمن له مجموعة من الثوار وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى وفاته.

1958 - مجلسا الأعيان والنواب العراقي يصادقان على الاتفاقية التي وقعها الملك فيصل الثاني ومع ملك الأردن الحسين بن طلال لإنشاء اتحاد بين البلدين تحت اسم الاتحاد العربي الهاشمي.

1959 - إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس والذي يحمل اسم "فانكارد 2".

1972 - البرلمان البريطاني يصوت لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.

1989 - قيام اتحاد المغرب العربي بين ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب.

1996 - زلزال في منطقة إريان جايا بإندونيسيا بقوة 8.2 على مقياس ريختر يؤدي إلى سقوط 108 قتيل وإصابة 423 شخص وحصول أضرار ضخمة حدثت بسبب تسونامي صاحب الهزه وصل ارتفاعه إلى أكثر من 7 أمتار في العديد من المناطق.

2008 - إقليم كوسوفو يعلن استقلاله عن صربيا، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة الصربية المركزية، وقد أيد الاستقلال الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في حين رفضته روسيا بشدة.

2009 - الحكومة السودانية توقع اتفاق حسن نوايا مع حركة العدل والمساواة إحدى الحركات المتمردة في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة وذلك تمهيدًا لوقف الأعمال العدائية بين الطرفين في دارفور.

2011 - إندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.

2011 - قوات الأمن البحرينية تفض بالقوة اعتصام المحتجين في دوار اللؤلؤة، وأدى ذلك إلى مقتل 4 مواطنين وجرح 250 آخرين.

2012 - الرئيس الألماني كريستيان فولف يستقيل من منصبه على خلفيه تورطه في فضيحة مالية قبل توليه الرئاسة وطلب رفع الحصانة عنه.

2016 - مقتل 28 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين في تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة.



مواليد

1653 - أركانجلو كوريلي، موسيقي إيطالي.

1723 - توبياس ماير، فلكي ألماني

1752 - فريدريش ماكسيميليان فون كلنجر، كاتب ألماني.

1888 - أوتو شتيرن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1943.

1900 - محمد حسين ركن زادة، صحفي ولغوي وكاتب وشاعر إيراني.

1916 - ليلى مراد، ممثلة ومغنية مصرية.

1929 - صالح مرسي، كاتب روائي مصري.

1936 - فاروق شوشة شاعر وأديب وإذاعي مصري.

1951 - برزان إبراهيم التكريتي، مدير الاستخبارات العراقية الأسبق، والأخ غير الشقيق لصدام حسين.

1952 - غاري شوك، ممثل كندي.

1953 - صالح زعل، ممثل عُماني.

1955 - مو يان، أديب صيني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2012.

1961 - أندريه كاراطائف، عالم روسي في علم الاجتماع واقتصادي ومؤرخ.

1963 - مايكل جـوردن، لاعب كرة سلة أمريكي.

1968 - نجوى قاسم، إعلامية لبنانية.

1970 - دومينيك بورسيل، ممثل أسترالي.

1971 - دنيس ريتشاردز، ممثلة أمريكية.

1974 - المهتدي بالله البلقيه، ولي العهد في بروناي.

1976 - تيم حسن، ممثل سوري.

1979 - سونغول أودان، ممثلة تركية.

1980 - أيا إندو، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1981 - باريس هيلتون، ممثلة أمريكية.

1982 - أدريانو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1983 - جيرالد سيد، لاعب كرة قدم فرنسي.

1983 - حمود الفايز، إعلامي سعودي.

1986 - جوي أوبراين، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1987 - فيليب أسمر، مخرج لبناني.

1991 - بوني رايت، ممثلة إنكليزية.



وفيات

364 - جوفيان، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1673 - موليير، أديب ومسرحي فرنسي.

1856 - هاينرش هاينه، كاتب ألماني.

1909 - جيرانيمو، قائد قبيلة الأباتشي من الهنود الحمر.

1934 - الملك ألبير الأول، ملك بلجيكا.

1947 - الأميرة شويكار الزوجة الأولى لفؤاد بن الخديوى إسماعيل.

1948 - الإمام يحيى حميد الدين، إمام اليمن.

2002 - طيبة الفرج، ممثلة كويتية.

2005 - عمر سيفوري، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إيطالي.

2016 - محمد حسنين هيكل، أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين.



أعياد ومناسبات

عيد تانيس دينا في لاتفيا القديمة.

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