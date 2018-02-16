اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 16 فبراير / شباط:



1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا.

1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.

1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.

1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.

1918 - منح الاستقلال للتوانيا.

1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.

1948 - الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفياتي.

1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.

1951 - جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية.

1959 - العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.

1965 - رئيس مجلس الأمة الكويتي عبد العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة المجلس، وانتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق خلفًا له.

1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.

1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.

1986 - الطائرات الفرنسية تنفذ غارة جوية على وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية في شمال تشاد، خلال الصراع التشادي الليبي.

1989 - تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.

2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.

2017 - تفجيرٌ انتحاريّ في «مزار لال شهباز قلندر» في بلدة سهوان بپاكستان يوقع حوالي 88 قتيلًا وأكثر من 270 جريحًا.



مواليد

1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنكليزي.

1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1838 - هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي.

1848 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.

1923 - عصمت عبد العليم، مغنية مصرية.

1926 - أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر.

1941 - كيم جونغ إل، زعيم كوريا الشمالية.

1946 - سمير وحيد، ممثل مصري.

1959 - جون ماكنرو، لاعب كرة مضرب أمريكي.

1964 - بيبيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1970 - أنجلو بيروتسي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1971 - خالد العجيرب، ممثل كويتي.

1971 - أماندا هولدن، ممثلة إنجليزية.

1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية.

1976 - كاريس بشار، ممثلة سورية.

1979 - فالنتينو روسي، سائق دراجات إيطالي.

1980 - آلاء حسين، ممثلة عراقية.

1984 - أسامة الملولي، سباح تونسي.

1987 - حلا رجب، ممثلة سورية.

1988 - دنيلسون بريرا نيفيس، لاعب كرة قدم برازيلي.

1988 - دييغو كابيل، لاعب كرة قدم إسباني.

1992 - سينتيا خليفة، ممثلة لبنانية.



وفيات

1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.

1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.

1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

1976 - حسين صدقي، ممثل مصري.

1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي.

2005 - سامي سرحان، ممثل مصري.

2009 - ستيفان كيم سو هوان، كاردينال كاثوليكي كوري جنوبي ورئيس أساقفه سيول. الشرفي.

2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.



أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في لتوانيا.

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