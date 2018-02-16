اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 16 فبراير / شباط:
1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا.
1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.
1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.
1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.
1918 - منح الاستقلال للتوانيا.
1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.
1948 - الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفياتي.
1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.
1951 - جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية.
1959 - العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.
1965 - رئيس مجلس الأمة الكويتي عبد العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة المجلس، وانتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق خلفًا له.
1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.
1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.
1986 - الطائرات الفرنسية تنفذ غارة جوية على وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية في شمال تشاد، خلال الصراع التشادي الليبي.
1989 - تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.
2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.
2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.
2017 - تفجيرٌ انتحاريّ في «مزار لال شهباز قلندر» في بلدة سهوان بپاكستان يوقع حوالي 88 قتيلًا وأكثر من 270 جريحًا.
مواليد
1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنكليزي.
1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.
1838 - هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي.
1848 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.
1923 - عصمت عبد العليم، مغنية مصرية.
1926 - أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر.
1941 - كيم جونغ إل، زعيم كوريا الشمالية.
1946 - سمير وحيد، ممثل مصري.
1959 - جون ماكنرو، لاعب كرة مضرب أمريكي.
1964 - بيبيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.
1970 - أنجلو بيروتسي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1971 - خالد العجيرب، ممثل كويتي.
1971 - أماندا هولدن، ممثلة إنجليزية.
1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية.
1976 - كاريس بشار، ممثلة سورية.
1979 - فالنتينو روسي، سائق دراجات إيطالي.
1980 - آلاء حسين، ممثلة عراقية.
1984 - أسامة الملولي، سباح تونسي.
1987 - حلا رجب، ممثلة سورية.
1988 - دنيلسون بريرا نيفيس، لاعب كرة قدم برازيلي.
1988 - دييغو كابيل، لاعب كرة قدم إسباني.
1992 - سينتيا خليفة، ممثلة لبنانية.
وفيات
1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.
1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.
1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.
1976 - حسين صدقي، ممثل مصري.
1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي.
2005 - سامي سرحان، ممثل مصري.
2009 - ستيفان كيم سو هوان، كاردينال كاثوليكي كوري جنوبي ورئيس أساقفه سيول. الشرفي.
2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في لتوانيا.
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