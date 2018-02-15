هل يدمن السعوديون الإنترنت ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

هل تجلس لساعات طويلة امام الحاسوب, هل أنت مدمن للإنترنت؟ هذا ما أجاب عليه مغردون سعوديون اليوم عبر #هل_انت_مدمن_انتر_نت_او_لا وسم الذي أطلقه المغرد سالم المزاعل.

تصدر الوسم قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية بعد ساعات قليلة من إطلاقه.

وجاءت أغلب الإجابات مؤكدة على إدمانها للإنترنت وكان من أبرز تلك التغريدات ماكتبه أولا سالم المزاعل :

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