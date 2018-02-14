فيديو يحبس الأنفاس للحظة وصول العاصفة الرملية إلى الرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية "تويتر" لحظة وصول العاصفة الرملية إلى مدينة الرياض فجر اليوم الأربعاء، والتي أدت لتدني مستوى الرؤية.

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية، الغبار والأتربة وقد عم سماء المدينة، مع وجود نشاط للرياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت سكان منطقة الرياض، من رياح مثيرة للغبار والأتربة ستشهدها المنطقة اليوم الأربعاء، فيما علقت إدارة تعليم الرياض الدراسة اليوم في كل مدارس المنطقة.

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