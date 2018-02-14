اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 14 فبراير / شباط:



1804 - قرة جورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.

1859 - أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأمريكية.

1876 - ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.

1878 - السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشائه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908.

1879 - بدأ "حرب الباسيفيكي" وذلك عندما احتلت القوات التشيلية مدينة "أنتوفاغستا" البوليفية.

1899 - الكونغرس الأمريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية.

1900 - 20000 من القوات البريطانية تغزو "دولة أورانج الحرة" في جنوب أفريقيا وذلك أثناء حرب البوير الثانية.

1905 - زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وهو واحد من أكبر الزلازل في الولايات المتحدة.

1908 - انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل.

1912 - ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأمريكية.

1912 - تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.

1918 - الاتحاد السوفياتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.

1943 - وقوع معركة ممر قصرين عندما قام فيلق أفريقيا الألماني بقيادة إرفين رومل بالهجوم على دفاعات قوات الحلفاء في تونس.

1943 - تحرير روستوف بروسيا وذلك بالسنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

1944 - ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 - سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي يبدآن القصف الحارق لدريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا الألمانية.

1945 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأمريكية "كوينزي" في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

1946 - إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.

1946 - تأميم بنك إنكلترا.

1949 - إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.

1956 - الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفة جوزيف ستالين ويندد بجرائمة أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي.

1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.

1979 - متطرفون إسلاميون يختطفون السفير الأمريكي في أفغانستان أدولف دبز الذي لقي حتفه لاحقًا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.

1989 - شركة "يونيون كاربايد" توافق على دفع مبلغ 470 مليون دولار كتعويض للحكومة الهندية لتسببها بكارثة بوبال.

2002 - دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.

2005 - اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في تفجير سيارته في بيروت.

2011 - بدأ الاحتجاجات الشعبية في البحرين.

2015 - العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تشهد عدة هجمات تخلف 3 قتلى بينهم المشتبه فيه المحتمل وكذلك 5 جرحى أثناء ندوة بحضور السفير الفرنسي وصاحب الرسوم المسيئة للرسول.



مواليد

1602 - فرانشيسكو كافالي، ملحن إيطالي.

1766 - توماس مالتوس، اقتصادي بريطاني.

1818 - فريدريك دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية.

1819 - كروستوفر شولز، صحفي ومخترع أمريكي.

1869 - تشارلز ويلسون، عالم فيزياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

1895 - ماكس هوركهايمر، فيلسوف وعالم اجتماع ألماني.

1898 - فريتز زفيكي، عالم فيزياء وفلك سويسري.

1902 - ثيلما ريتر، ممثلة أمريكية.

1904 - هرتا كوسينن، سياسية فنلندية.

1913 - جيمي هوفا، زعيم اتحاد عمال أمريكي.

1916 - مارسيل بيجار، جنرال فرنسي.

1917 - هيربرت هاوبتمان، عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.

1927 - سيزو كاتو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1937 - سهير البابلي، ممثلة مصرية.

1939 - يوجين فاما، اقتصادي أمريكي.

1945 - هانز آدم الثاني، أمير ليختنشتاين.

1951 - كيفن كيغان، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1954 - كوهيه تاناكا، ملحن ياباني.

1955 - طلعت زين، ممثل ومغني مصري.

1957 - سهام إبراهيم، مغنية سورية.

1961 - لطيفة، مغنية تونسية.

1967 - مارك روته، سياسي هولندي.

1970 - محمد الأمير، ممثل كويتي.

1970 - سايمون بيج، ممثل بريطاني.

1971 - تومي دريمر، مصارع أمريكي.

1971 - بيج دادي في، مصارع أمريكي.

1972 - عبد العزيز السكيرين، ممثل سعودي.

1972 - أغادير السعيد، ممثلة سعودية.

1972 - نجوى نمري، ممثلة ومغنية إسبانية من أصل أردني.

1976 - عاصم حواط، ممثل سوري.

1981 - ماتيو بريغي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1982 - عامر شفيع، لاعب كرة قدم أردني.

1982 - جون هالز، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1983 - بكاري سانيا، لاعب كرة قدم فرنسي.

1984 - حامد النموشي، لاعب كرة قدم تونسي.

1985 - كريمة أدبيب، ممثلة إنكليزية من أصل مغربي.

1985 - فيليب سينديروس، لاعب كرة قدم سويسري.

1986 - كانغ مين سوو، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

1987 - إدينسون كافاني، لاعب كرة قدم أوروغواياني.

1987 - ديفيد ويتير، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1988 - أنخل دي ماريا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1989 - آدم ماتوتشيك، لاعب كرة قدم بولندي.

1992 - فريدي هايمور، ممثل إنجليزي.

1992 - كريستيان إريكسن، لاعب كرة قدم دنماركي.



وفيات

1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي.

1779 - جيمس كوك، مستكشف إنكليزي.

1943 - ديفيد هيلبرت، عالم رياضيات ألماني.

1961 - زكريا أحمد، ملحن مصري.

1976 - سيد النقشبندي، منشد ديني مصري.

1981 - شفيق نور الدين، ممثل مصري.

1996 - بوب بيزلي، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

2002 - ناندور هيديكوتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.

2005 - رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان.

2016 - محمد المختار المهدي، عالم أزهري مصري.

2017 - نجاح أديب الساعاتي ، أوَّل صيدلانيّة تتخرَّج من الجامعة السورية.



أعياد ومناسبات

عيد الحب.

يوم الحداد الوطني في المكسيك.

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