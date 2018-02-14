اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 14 فبراير / شباط:
1804 - قرة جورجي يقود أول انتفاضة صربية ضد الدولة العثمانية.
1859 - أوريغون تصبح الولاية رقم 33 من الولايات المتحدة الأمريكية.
1876 - ألكسندر غراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف.
1878 - السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشائه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908.
1879 - بدأ "حرب الباسيفيكي" وذلك عندما احتلت القوات التشيلية مدينة "أنتوفاغستا" البوليفية.
1899 - الكونغرس الأمريكي يوافق على استعمال آلات التصويت في الانتخابات الاتحادية.
1900 - 20000 من القوات البريطانية تغزو "دولة أورانج الحرة" في جنوب أفريقيا وذلك أثناء حرب البوير الثانية.
1905 - زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر، وهو واحد من أكبر الزلازل في الولايات المتحدة.
1908 - انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل.
1912 - ولاية أريزونا تصبح الولاية 48 من الولايات المتحدة الأمريكية.
1912 - تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في غروتون بولاية كونيتيكت.
1918 - الاتحاد السوفياتي يتبنى العمل بالتقويم الغريغوري.
1943 - وقوع معركة ممر قصرين عندما قام فيلق أفريقيا الألماني بقيادة إرفين رومل بالهجوم على دفاعات قوات الحلفاء في تونس.
1943 - تحرير روستوف بروسيا وذلك بالسنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
1944 - ثورة في جاوة على اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945 - سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي يبدآن القصف الحارق لدريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا الألمانية.
1945 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يستقبل ملك السعودية عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأمريكية "كوينزي" في البحيرات المرة في مصر، وبهذا اللقاء قاما بتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
1946 - إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا.
1946 - تأميم بنك إنكلترا.
1949 - إعدام يوسف سلمان يوسف وثلة من رفاقه من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي.
1956 - الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف ينتقد سلفة جوزيف ستالين ويندد بجرائمة أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي.
1958 - العراق والأردن يتحدان في اتحاد قومي أطلق عليه الاتحاد العربي الهاشمي.
1979 - متطرفون إسلاميون يختطفون السفير الأمريكي في أفغانستان أدولف دبز الذي لقي حتفه لاحقًا في معركة بين الشرطة وخاطفيه.
1989 - شركة "يونيون كاربايد" توافق على دفع مبلغ 470 مليون دولار كتعويض للحكومة الهندية لتسببها بكارثة بوبال.
2002 - دولة البحرين تتخذ اسم مملكة البحرين، وتغير لقب الحاكم من أمير إلى ملك.
2005 - اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في تفجير سيارته في بيروت.
2011 - بدأ الاحتجاجات الشعبية في البحرين.
2015 - العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تشهد عدة هجمات تخلف 3 قتلى بينهم المشتبه فيه المحتمل وكذلك 5 جرحى أثناء ندوة بحضور السفير الفرنسي وصاحب الرسوم المسيئة للرسول.
مواليد
1602 - فرانشيسكو كافالي، ملحن إيطالي.
1766 - توماس مالتوس، اقتصادي بريطاني.
1818 - فريدريك دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية.
1819 - كروستوفر شولز، صحفي ومخترع أمريكي.
1869 - تشارلز ويلسون، عالم فيزياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
1895 - ماكس هوركهايمر، فيلسوف وعالم اجتماع ألماني.
1898 - فريتز زفيكي، عالم فيزياء وفلك سويسري.
1902 - ثيلما ريتر، ممثلة أمريكية.
1904 - هرتا كوسينن، سياسية فنلندية.
1913 - جيمي هوفا، زعيم اتحاد عمال أمريكي.
1916 - مارسيل بيجار، جنرال فرنسي.
1917 - هيربرت هاوبتمان، عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.
1927 - سيزو كاتو، ممثل أداء صوتي ياباني.
1937 - سهير البابلي، ممثلة مصرية.
1939 - يوجين فاما، اقتصادي أمريكي.
1945 - هانز آدم الثاني، أمير ليختنشتاين.
1951 - كيفن كيغان، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.
1954 - كوهيه تاناكا، ملحن ياباني.
1955 - طلعت زين، ممثل ومغني مصري.
1957 - سهام إبراهيم، مغنية سورية.
1961 - لطيفة، مغنية تونسية.
1967 - مارك روته، سياسي هولندي.
1970 - محمد الأمير، ممثل كويتي.
1970 - سايمون بيج، ممثل بريطاني.
1971 - تومي دريمر، مصارع أمريكي.
1971 - بيج دادي في، مصارع أمريكي.
1972 - عبد العزيز السكيرين، ممثل سعودي.
1972 - أغادير السعيد، ممثلة سعودية.
1972 - نجوى نمري، ممثلة ومغنية إسبانية من أصل أردني.
1976 - عاصم حواط، ممثل سوري.
1981 - ماتيو بريغي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1982 - عامر شفيع، لاعب كرة قدم أردني.
1982 - جون هالز، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1983 - بكاري سانيا، لاعب كرة قدم فرنسي.
1984 - حامد النموشي، لاعب كرة قدم تونسي.
1985 - كريمة أدبيب، ممثلة إنكليزية من أصل مغربي.
1985 - فيليب سينديروس، لاعب كرة قدم سويسري.
1986 - كانغ مين سوو، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.
1987 - إدينسون كافاني، لاعب كرة قدم أوروغواياني.
1987 - ديفيد ويتير، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1988 - أنخل دي ماريا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
1989 - آدم ماتوتشيك، لاعب كرة قدم بولندي.
1992 - فريدي هايمور، ممثل إنجليزي.
1992 - كريستيان إريكسن، لاعب كرة قدم دنماركي.
وفيات
1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي.
1779 - جيمس كوك، مستكشف إنكليزي.
1943 - ديفيد هيلبرت، عالم رياضيات ألماني.
1961 - زكريا أحمد، ملحن مصري.
1976 - سيد النقشبندي، منشد ديني مصري.
1981 - شفيق نور الدين، ممثل مصري.
1996 - بوب بيزلي، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.
2002 - ناندور هيديكوتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.
2005 - رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان.
2016 - محمد المختار المهدي، عالم أزهري مصري.
2017 - نجاح أديب الساعاتي ، أوَّل صيدلانيّة تتخرَّج من الجامعة السورية.
أعياد ومناسبات
عيد الحب.
يوم الحداد الوطني في المكسيك.
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