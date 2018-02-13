سعوديون يثمنون عمل قائد مركبة أنقذ عامل من غبار جدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على موقع التواصل الأشهر في السعودية مقطع فيديو يظهر، موقفًا إنسانيًّا لقائد مركبة توقف لعامل نظافة يقف على أحد الطرق ولا يقدر على السير بسبب موجة الغبار التي ضربت جدة.

وأظهر المقطع القصير عامل نظافة يقف على جنبات أحد الطرق، قبل أن يقف قائد المركبة ويسمح له بدخول مركبته.

وعلق سعوديون على المقطع مثمنين موقف القائد وداعين له بالأجر والثواب.

جدير بالذكر أن موجات الغبار داهمت الأحياء الغربية بمحافظة جدة، اليوم الإثنين، وسط تأهب واستنفار لكل الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

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