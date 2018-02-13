اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 13 فبراير / شباط:



1668 - إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.

1795 - تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.

1920 - عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا، وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.

1942 - الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة باسم "أسد البحر".

1946 - اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لهيئة الأمم المتحدة.

1960 - فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

1974 - الاتحاد السوفياتي يطرد الأديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسين من البلاد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم.

1984 - اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي السوفياتي.

1991 - قصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل 408 شخص.

1992 - زوال جمهورية منغوليا الشعبية

2011 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يصدر إعلانًا دستوريًا يعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور، ويعلن توليه إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر أو لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

2015 - اشتعال مُظاهراتٍ في عددٍ من المُدن التُركيَّة إثر العُثور على جُثَّة المُراهقة أوزكه جان أصلان التي تبيَّن أنها اغتُصبت وأُحرقت من قِبل سائق ميكروباص ومُساعداه.

2017 - مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة 82 آخرين جراء تفجير انتحاري في مدينة لاهور الباكستانية.

2017 - مقتل كم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون على يد امرأتين في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا.



مواليد

1910 - ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

1936 - بافول مولنار، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1938 - أوليفر ريد، ممثل إنكليزي.

1938 - أحمد الصالح، ممثل كويتي.

1943 - إريك فريدريكسون، حكم كرة قدم سويدي.

1956 - بسام الملا، مخرج سوري.

1959 - ياسمين خلاط، ممثلة ومخرجة لبنانية.

1960 - بييرلويجي كولينا، لاعب وحكم كرة قدم إيطالي.

1961 - ريتشارد تايسون، ممثل امريكي.

1969 - أحلام، مغنية إماراتية.

1973 - دانية الخطيب، مذيعة لبنانية.

1974 - أحمد المطيري، لاعب كرة قدم كويتي.

1974 - روبي ويليامز، مغني إنجليزي.

1977 - حازم سمير، ممثل مصري.

1977 - رولا محمود، ممثلة مصرية.

1979 - رافاييل ماركيز، لاعب كرة قدم مكسيكي.

1979 - مينا سوفاري، ممثلة أمريكية.

1980 - سيباستيان كيل، لاعب كرة قدم ألماني.

1981 - لويزاو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1985 - ألكساندروس تزيوليس، لاعب كرة قدم يوناني.

1986 - لوك مور، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1986 - جامي موري، لاعب كرة مضرب اسكتلندي.

1992 - كيفين لاكروز، لاعب كرة قدم إسباني.



وفيات

1883 - ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.

1978 - عباس فارس، ممثل مصري.

2008 - زيزي مصطفى، ممثلة مصرية.

2012 - محمد العماري، عسكري جزائري.

2013 - سيد سيزار، ممثل وكاتب أمريكي.

2017 - كم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون.



أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو في 3 نوفمبر عام 2011 للاحتفاء بدور الإذاعة عالمياً.

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