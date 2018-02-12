اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 12 فبراير / شباط:



881 - البابا يوحنا الثامن يتوج ملك إيطاليا تشارلز البدين: الإمبراطور الروماني المقدس.

1429 - القوات الإنكليزية بقيادة السير جون فاستولف تصد هجوما من قبل القوات الفرنسية بقيادة الكونت دي كليرمونت و السير جون ستيوارت من دارنلي على قافلة إمدادات تحمل مؤن لقوات الجيش الإنكليزي التي كانت تحاصر مدينة أورليون الفرنسية فيما يعرف بمعركة الرنجة.

1502 - الإسبان يبدأون بحملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس.

1502 - فاسكو دا غاما يبحر من لشبونة، البرتغال، في رحلته الثانية إلى الهند.

1541 - بيدرو دي فالديفيا يؤسس مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي.

1934 - بدأ الحرب الأهلية في النمسا.

1941 - القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية.

1949 - اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا.

1953 - توقيع اتفاقية جلاء مصر من السودان.

1963 - الأرجنتين تطلب من إسبانيا تسليمها رئيسها الأسبق خوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب.

2002 - بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

2007 - الحكم على طه ياسين رمضان بالإعدام وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.

2008 - تفجير سيارة في دمشق يؤدي إلى مقتل القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.

2009 - تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة.

2009 - اصطدام طائرة كولجان رحلة 3407 التي كانت من المفترض أن تصل إلى مطار بوفالو نياجارا الدولي بمنزل في نيويورك بعد ظهور خلل ادى لانهيار مقدمة الطائرة مما أدى لمقتل جميع الركاب البالغ عددهم 49 راكباً إضافة إلى الشخص الموجود في المنزل.

2017 - الجمعية الاتحادية في ألمانيا، تنتخب وزير الخارجية السابق، فرانك فالتر شتاينماير، رئيساً للبلاد.



مواليد

1804 - هنريش لنز، عالم فيزياء ألماني.

تشارلز داروين، عالم إنكليزي في علم الحيوان.

1876 - ثوبتين غياتسو، الدالاي لاما الثالث عشر.

1905 - ماري منيب، ممثلة مصرية.

1918 - جوليان شفينجر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1926 - عمر الحريري، ممثل مصري.

1941 - أويمورا ناؤمي، رحالة ياباني.

1945 - مود آدامس، ممثلة سويدية.

1949 - جون بلانكينستاين، حكم كرة قدم هولندي.

1956 - أد ميلكرت، سياسي ودبلوماسي هولندي.

1960 - جعفر محمود آدم.

1966 - حنان الطويل، ممثلة مصرية.

1968 - جوش برولين، ممثل أمريكي.

1968 - شينا فيليبس، مغنية أمريكية.

1969 - هونغ ميونغ بو، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

1980 - خوان كارلوس فيريرو، لاعب كرة مضرب إسباني.

1980 - كرستينا ريتشي، ممثلة أمريكية.

1981 - ساندي علي، ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

1992 - أرنو سوكيه، لاعب كرة قدم فرنسي.



وفيات

1804 - إيمانويل كانت، فيلسوف ألماني.

1959 - جورج أبيض، فنان مصري من أصل لبناني.

1975 - عبد اللطيف الكويتي، مغني كويتي.

2008 - عماد مغنية، قيادي في حزب الله.

2011 - صالح الراجحي، رجل أعمال سعودي.

2013 - الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

2014 - سيد سيزر، ممثل كوميدي وكاتب وموسيقي أمريكي.



أعياد ومناسبات

يوم جورجيا في ولاية جورجيا الأمريكية.

يوم داروين.

يوم اليد الحمراء / اليوم العالمي للأطفال المجندين للحرب



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