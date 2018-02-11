سعوديون يعلقون على زفاف ابنة الكاتب أبا الخيل من ألماني مسلم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة نشرها الكاتب الصحفي محمد مهنا أبا الخيل عن نبأ زواج ابنته من ألماني دخل الإسلام حديثا إلى متابعيه، وداعيا لهما بالتوفيق، ورادا على كل من انتقد الإعلان أو الزواج.

وكتب أبا الخيل على حسابه بـ الشخصي بتويتر: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سعدت البارحة بعقد قران بنتي غادة و إلياس ماتي روكنباخ، وهو شاب ألماني تحول إلى الإسلام حديثاً و من عائلة كريمة، أرجو أن تشاركوني في الدعاء لهما بالتوفيق والثبات على ما يحبه الله".

وفي تغريدة أخرى نشر أبا الخيل صورة للزوجين وهو يقف بينهما، كاتبا: "اللهم اجمعهما على ما يحبه الله وبارك لهما بحياتهما".

وانقسم المغردون إلى فريقين، الفريق الأول بارك له ولابنته بالزواج داعين لهما بالسعادة والتوفيق مؤكدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج من يرضى خلقه ودينه، بينما جاءت بعض الردود الأخرى مستغربة، حيث رد أبا الخيل على أحدها: "نحن في عصر اسمه عصر الإنسان وليس القبيلة ، الخيارات هي خيارات شخصية طالما هي مشروعة ، ربما عليك الدعاء بالتوفيق ففيه حسنة يحتسبها الله لك".

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