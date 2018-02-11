حملة للإعفاء عن أقدم سجين سعودي أمضى 39 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في السعودية تويتر حملة لمناشدة أهل دم بالإعفاء عن سجين أمضى 39 عامًا داخل السجن في انتظار القصاص، وأشار المشاركون في الوسم إلى أن أهل الدم والسجين أبناء عمومة والتسامح عن الأقارب صفة النبلاء.

واستشهد مغردون عبر الحملة بعدة مساجين كان أبرزها قضية ثواب بن دلمخ السبيعي، أقدم سجين بالمملكة، والذي دخل السجن و عمره 19 عاما ليكمل في السجن حتى 60 عاما وما زال وراء القضبان، وقالوا أنه دخل السجن على إثر مشاجرة لم يكن هو القاتل فيها بل كان القاتل عمه الذي هرب إلى اليمن، تاركا السبيعي يواجه مصير السجن

وقال بعض المغردين من المقربين من السبيعي أن أمه تعيش في حالة من الحزن بشكل دائم خاصة بعد أن مات 2 من أبنائها ومات والده، وناشد المغردون أهل الدم للإعفاء عنه ليكمل بقية عمره خارج السجن رحمة به خاصة بعد أن تقدم به العمر وأمضى سنوات شبابه خلف القضبان.









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