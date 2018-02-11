اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 11 فبراير / شباط:



55 - بريتانيكوس، وريث عرش الإمبراطورية الرومانية الطفل يموت في روما في ظروف غامضة، مخليًا الجو لتولي نيرون عرش الإمبراطورية.

1752 - افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الولايات المتحدة.

1809 - روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية.

1814 - الإعلان عن استقلال النرويج، وهو الذي وضع نهاية اتحاد كالمار.

1889 - إعلان دستور ميجي في اليابان.

1902 - الشرطة البلجيكية تهاجم مظاهرة في بروكسل للمطالبة بحق التصويت للنساء والأقليات.

1934 - الإمام يحيى حميد الدين يوقع اتفاقاً مع بريطانيا في صنعاء لمدة أربعين عاماً، يعترف فيه بسلطة بريطانيا على جنوب اليمن مقابل الاعتراف باستقلال شمال اليمن.

1945 - رؤساء الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت والاتحاد السوفياتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوقعون اتفاق يالطا الذي وضع أساس مجلس الأمن الدولي.

1970 - مصادمات بين قوات الأمن الأردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع عمّان مما أدى إلى مقتل 300 شخص، وفي محاولته لمنع خروج دوامة العنف عن السيطرة قام الملك حسين بالإعلان قائلا: "نحن كلنا فدائيون"، كما قام بإعفاء وزير الداخلية من منصبه.

1970 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول.

1979 - انهيار الدولة البهلوية وإعلان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني.

1986 - سقوط "ميناء الفاو" العراقي في يد القوات الإيرانية وذلك أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

1990 - الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية.

1992 - دولة الكويت والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم كويتية / بريطانية حول التعاون الدفاعي بين البلدين.

2003 - الموسيقار ياني يطلق ألبومه الرابع عشر بعنوان (Ethnicity) والذي يحتوي على 12 مقطوعة، وسعى ياني في هذا الألبوم لجمع عدد كبير من الموسيقى الشعبية للأعراق المختلفة.

2011 - نائب الرئيس المصري عمر سليمان يعلن عن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك بعد 18 يومًا من إندلاع ثورة 25 يناير.

2011 - إندلاع ثورة الشباب اليمنية وانطلاق ما يسمى بالانتفاضة اليمنية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح.

2014 - تحطم طائرة عسكرية جزائرية يؤدي إلى مقتل 77 شخصًا.

2015 - ساتل مرصد المناخ الفضائي السحيق أو DSCOVR، نتيجة عمل تعاوني بين NOAA-NASA-USAF تم إطلاقه بواسطة الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس.

2015 - السيارة التجريبية المتوسطة أو IXV، أول مكوك فضائي صغير لوكالة الفضاء الأوروبية، تم إطلاقه بواسطة الصاروخ الأوروبي فيغا ثم تم استرداده في المحيط الهادئ.

2016 - العلماء من مرصد ليغو يعلنون عن الرصد الأول المباشر لأمواج الجاذبية التي تنبأت بها نظرية النسبية العامة لأينشتاين منذ نحو 100 عام، وقال العلماء أن الأمواج نتجت عن تصادم لثقبين أسودين.



مواليد

1535 - غريغوري الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

1800 - وليم فوكس تالبوت، مصور فوتوغرافي إنكليزي.

1821 - أوجوست مارييت، عالم فرنسي في علم البصريات.

1839 - جوزيه غيبس، فيزيائي أمريكي.

1847 - توماس إديسون، مخترع ورجل أعمال أمريكي مخترع المصباح الكهربائى.

1886 - مي زيادة، أديبة لبنانية.

1900 - هانز جورج جادامير، فيلسوف ألماني.

1917 - أحمد إسماعيل علي، وزير الدفاع المصري.

1926 - ليسلي نيلسن، ممثل أمريكي.

1936 - بيرت رينولدز، ممثل أمريكي.

1942 - عبد الله مشرف، ممثل مصري.

1943 - سيرج لاما، مغني وملحن وكاتب أغاني فرنسي.

1946 - إيان بورترفيلد، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

1947 - يوكيو هاتوياما، رئيس وزراء اليابان.

1952 - عمر فتحي، مغني وممثل مصري.

1953 - جب بوش، سياسي أمريكي.

1959 - مرضية وحيد دستجردي، سياسية وأستاذة جامعية إيرانية.

1962 - شيريل كرو، موسيقية أمريكية.

1963 - خوسيه ماري باكيرو، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

1964 - سارة بالين، سياسية أمريكية.

1969 - جينيفر أنيستون، ممثلة أمريكية.

1971 - داميان لويس، ممثل إنجليزي.

1972 - غزلان، إعلامية إماراتية.

1972 - ستيف ماكمانامان، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1974 - نيك بارمبي، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1974 - أليكس جونز، مذيع راديو أمريكي.

1974 - عيسى مصطفى، ممثل أمريكي.

1977 - إيوانيس أوكاس، لاعب كرة قدم قبرصي.

1977 - مايك شينودا، مغني أمريكي.

1978 - سارة الغامدي، مغنية سعودية.

1979 - براندي نوروود، ممثلة ومغنية أمريكية.

1980 - مارك بريشيانو، لاعب كرة قدم أسترالي.

1981 - كيلي رولاند، مغنية أمريكية.

1982 - قمر الترك، ممثلة سعودية.

1983 - رافائيل فان در فارت، لاعب كرة قدم هولندي.

1986 - كيز لوكس، لاعب كرة قدم هولندي.

1992 - تايلور لوتنر، ممثل أمريكي.



وفيات

1198 - ابن رشد، طبيب وعالم فيزياء وفيلسوف أندلسي.

1626 - بييترو كاتالدي، عالم رياضيات إيطالي.

1650 - رينيه ديكارت، فيلسوف فرنسي.

1868 - ليون فوكو، عالم فيزياء فرنسي.

1931 - تشارلز ألجرنون بارسونز، مخترع بريطاني.

1948 - سيرجي آيزنشتاين، مخرج روسي.

1963 - سيلفيا بلاث، شاعرة وروائية أمريكية.

1973 - هانز ينسن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

1978 - جيمس كونانت، كيميائي أمريكي ورئيس جامعة هارفارد.

1978 - هاري مارتنسون، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.

1993 - روبرت هولي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

1994 - بول فايراباند، فيلسوف نمساوي.

1996 - وجيه البارودي، طبيب وشاعر سوري.

2000 - جاكلين أوريول، طيارة فرنسية.

2003 - علاء ولي الدين، ممثل مصري.

2004 - شيرلي ستريكلاند، لاعبة أولمبية لرياضة ألعاب القوى من أستراليا.

2008 - توم لانتوس، سياسي أمريكي.

2008 - فؤاد التكرلي، كاتب عراقي.

2009 - ويليم كولف، طبيب هولندي.

2009 - أحمد عوض، ممثل كويتي.

2011 - بو كاربيلان، كاتب وشاعر فنلندي.

2012 - ويتني هيوستن، مغنية أمريكية.



أعياد ومناسبات

ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

يوم التأسيس الوطني في اليابان.

يوم الشباب الوطني في الكاميرون.

يوم المخترعين الوطني في الولايات المتحدة.

ذكرى ثورة الشباب في اليمن.



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