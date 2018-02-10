"صور السيلفي" تنشر البؤس بين أطفال المدارس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

يتعرض تلاميذ المدارس إلى ضغوطات نفسية عند رؤية الصور المنتشرة عبر الانترنت ، خاصة تلك التي يلتقطها اصدقاؤهم بطريقة السيلفي ويروجونها على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر . وهو ما يضعُهم في مقارنةِ انفسهم مع تلك الصور ، خاصة فيما يتعلق بأجسادهم ومظاهرهم ...... مقارنة ٌ تكون على الأغلب السبب في شعورهم بالدونية واحتقارِّهم لأنفسهم .

ممارسات قد نراها عادية بفعل تكرارها امامنا ونسمح لأطفالنا والمراهقين بالقيام بها من دون ان نفكر هل يمكن أن تكون سببا في تغيير انماط سلوكهم.

في الغالب يعتقد البعض منا أن صور المشاهير هي التي تؤثر على الاطفال والمراهقين وربما الشباب أيضا، إلا أننا ننصدم حين نعلم ان هذا الاعتقاد خاطئ،

نظرا لأن الشباب والأطفال يرون أن تلك الصور لا تعدو ان تكون على الاغلب نتيجة لجراحات تجميلية هم أبعد من مقارنة انفسهم بها. وهو ما يجعلهم يقارنون انفسهم بصور اقرانهم.

دراسة بريطانية حديثة توصلت إلى أن تأثير صور السيلفي أسوأ من التنمر على الأطفال، باعتبارها سببا لانتشار البؤس بينهم، مشيرة إلى أن تلاميذ المدارس يتعرضون لضغوط نفسية عند رؤية صور أقرانهم على الإنترنت، والتي تدفعهم إلى مقارنة أنفسهم مع تلك الصور في ما يتعلق بأجسادهم ومظاهرهم

وحلل الباحثون في جامعة برمنغهام 1300 رد فعل للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما في المدارس البريطانية لتحديد موقفهم من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

وكشفت نتائج الدراسة أن الأطفال والشباب يتجهون بشكل متزايد إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات تتعلق بأجسام الآخرين من أقرانهم، خاصة الذكور الذين ينشرون صورا عارية على الإنترنت تكشف عن أجسامهم الرياضية، ما يدفع البعض إلى تطوير مشاعر سلبية تجاه أجسامهم.

وأشار خبراء إلى أن مواقع مثل تويتر وإنستغرام تسهم بشكل كبير في ارتفاع حالات الإيذاء الجسدي، إذ أن الساعات التي يقضيها المراهق في العالم الافتراضي تؤدي إلى خلق فجوة بين المتخيل والواقع لا يتيح له عمره الصغير التأقلم معها.

وأوضحوا أن الهواتف الذكية شجعت أيضا على إدمان منصات الاجتماعي وذلك بحكم التصاقها بالأطفال والمراهقين حتى أصبحت المتهم الأول في حالة الاكتئاب والانعزال عن الحياة الاجتماعية الطبيعية والعيش داخل أسوار متخيلة لا تمت إلى الواقع بصلة.

معنا من القاهرة د. نوران فؤاد أستاذة علم الاجتماع

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