اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 10 فبراير / شباط:



1258 - سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.

1863 - المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.

1927 - تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.

1931 - نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1932 - سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.

1943 - الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانًا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لثورة التحرير الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر.

1964 - الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكم ذاتي في شمال العراق.

1972 - انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

2008 - منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرون المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخة.

2011 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه لصلاحياته لنائبه عمر سليمان، وتعديل خمسة مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة من الدستور، وتقديم اعتذار لأسر ضحايا الاحتجاجات الشعبية.

2015 - مقتل ثلاث شباب مسلمين من عائلة واحدة داخل منزلهم في أحد الأحياء الهادئة في تشابل هيل، كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة.

2016 - كوريا الجنوبية تقرر وقف تشغيل مجمع كايسونغ الصناعي المشترك مع كوريا الشمالية ردًّا على إطلاق كوانغ ميونغ سونغ-4.



مواليد

1785 - نافيير، عالم فيزياء فرنسي.

1890 - بوريس باسترناك، كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.

1890 - فانيا كابلان، ثورية روسية.

1894 - هارولد ماكميلان، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1897 - جون إندرز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1898 - برتولت بريشت، كاتب مسرحي وشاعر ألماني.

1899 - جودت صوناي، رئيس تركيا.

1902 - والتر براتين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

1910 - دومينيك بير، رجل دين بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1958.

1923 - نعيمة وصفي، ممثلة مصرية.

1931 - توماس برنهارد، أديب نمساوي.

1935 - ميروسلاف بلازيفيتش، مدرب كرة قدم بوسني.

1949 - عبد الجبار كاظم، ممثل عراقي.

1950 - لويس كلسيو، سياسي مكسيكي.

1954 - ألسي فرنيني، ممثلة لبنانية.

1956 - الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة.

1967 - لورا ديرن، ممثلة أمريكية.

1970 - نور الدين النيبت، لاعب كرة قدم مغربي.

1971 - الشيخ دعيج الخليفة الصباح، شاعر كويتي.

1976 - كيلي هاويس، ممثلة إنكليزية.

1977 - ساليف دياو، لاعب كرة قدم سنغالي.

1980 - إنزو ماريسكا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1981 - أندرو جونسون، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1982 - حصة اللوغاني، إعلامية كويتية.

1982 - حمد الطيار، لاعب كرة قدم كويتي.

1986 - فيكتور ترويسكي، لاعب كرة مضرب صربي.

1991 - إيما روبرتس، ممثلة أمريكية.



وفيات

1162 - الملك بالدوين الثالث، ملك مملكة بيت المقدس.

1755 - مونتسكيو، فيلسوف فرنسي.

1837 - ألكسندر بوشكين، شاعر روسي.

1865 - هنريش لنز، عالم فيزياء ألماني.

1868 - ديفيد بروستر، عالم فيزياء اسكتلندي

1908 - مصطفى كامل، زعيم مصري.

1918 - السلطان عبد الحميد الثاني، السلطان العثماني الخامس والثلاثون.

1918 - إرنيستو تيودورو مونيتا، صحفي وناشط سلام إيطالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1907.

1923 - فيلهلم كونراد رونتغن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.

1992 - حكمت وهبي، ممثل ومغني ومذيع لبناني.

1992 - أليكس هيلي، كاتب أمريكي.

2005 - أرثر ميلر، روائي مسرحي أمريكي.

2011 - سعد الدين الشاذلي، عسكري مصري.

2012 - إبراهيم الفقي، خبير مصري في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني لإحياء ذكرى المذابح في إستريا ودالماسيا في إيطاليا.



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