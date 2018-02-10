الهواء الملوث يعرضك لإرتكاب الجرائم

أخبار الآن| واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (صحف)

أظهرت دراسة جديدة ان الهواءَ الملوث يزيدُ احتمالاتِ الإقدام على ارتكابِ جرائم وممارسةِ الغش، وقال العلماء الذين أجروا الدراسة إن السبب هو ان التعرضَ للتلوث يجعلُ الأشخاصَ أشدَ قلقاً والمعروف ان القلق يؤدي الى سلوكياتٍ غير أخلاقية.



وأكدت الدراسة أن المدن ذاتِ المستوياتِ العالية من التلوث تميلُ إلى ارتفاعِ مستوياتِ الجريمة، وجاء في الدراسة أن تلوث الهواء مشكلة عالمية تؤثر على مليارات الأشخاص في انحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة حيث ما زال نحو 142 مليون شخص يعيشون في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء.



ودرس العلماء في كلية كولومبيا لادارة الأعمال في نيويورك بيانات عن تلوث الهواء ومعدلات الجريمة في 9360 مدينة اميركية جُمعت على امتداد تسع سنوات. وتضمنت البيانات معلومات عن ستة ملوثات رئيسية كانت مسؤولة عن سبعة انواع من الجرائم بينها القتل والسطو. والملوثات الرئيسية هي الجسيمات الدقيقة الصلبة في الهواء واول اوكسيد الكاربون وثاني اوكسيد النتروجين وثاني اوكسيد الكبريت والاوزون على مستوى الأرض والرصاص.

وأظهرت الدراسة ان معدلات الجريمة تتناسب طردياً مع ارتفاع مستويات التلوث من جراء هذه المواد. وان هذه العلاقة تبقى صحيحة حتى بعد اخذ عوامل اخرى في الاعتبار مثل حجم السكان وعدد العاملين في الأجهزة الأمنية والتركيبة العرقية والفقر والبطالة.

وقال رئيس فريق العلماء الدكتور جاكسون لو "ان الدراسة تكشف ان تلوث الهواء قد تترتب عليه أثمان اخلاقية محتملة تتعدى آثاره المعروفة على الصحة والبيئة". واشار الى أهمية ذلك لأن تلوث الهواء مشكلة عالمية تؤثر على مليارات الأشخاص في انحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة حيث ما زال نحو 142 مليون شخص يعيشون في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء، وأضاف الدكتور لو ان نتائج الدراسة "تبين ان تلوث الهواء لا يفسد صحة الناس بل يمكن ان تلوث الأخلاق ايضاً".

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