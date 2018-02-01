مراهق هندي يقتل نفسه خلال مكالمة فيديو مع صديقته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أطلق مراھقٌ ھندي النار على نفسه خلال مكالمة مصورةٍ عبر واتساب مع صديقته، فتوفي على الفور.

وكشفت التقاریر أن أكاش كومار البالغَ من العمر 19 عاما انتحرَ لأنه كان مجبرا على إنهاء علاقتِهِ بصديقته التي يحبها بسببِ رفض ِأسرته ارتباطَهُ بها.

وصرحت صديقة الشاب لرجال الشرطة بأنها عندما فتحت الاتصال عبر الفيديو، شاهدت صديقها ممددا على السرير وبيده مسدس موجه إلى رأسه، وطلبت منه رميه جانبا، إلا أنه رفض ذلك.

واتصلت الفتاة بابن عم أكاش لتخبره بما جرى، فتوجه على الفور إلى منزل الشاب ليجده قد فارق الحياة.

من جانبها، تفترض وسائل الإعلام الهندية أن السبب الرئيس لعملية الانتحار قد لا يكون الحب بل فشل كومار أكاديميا.

في حين تؤكد بعض المصادر أن السبب هو والد كومار الذي اعترض على علاقة ابنه بهذه الفتاة لأنها من عائلة مرتبطة بعالم الجريمة.



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