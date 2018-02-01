اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 1 فبراير / شباط:



1662 - القرصان الصيني "كاوشينجا" يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.

1793 - فرنسا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وهولندا.

1814 - أكبر ثورة لبركان مايون بالفلبين تقتل 1200 شخص.

1856 - انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية والتي ساندت فيها فرنسا وإنكلترا العثمانيين، واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.

1877 - إيزاك برجس وويليام لونجستريت يحصلان على براءة اختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.

1881 - إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول الإنكليز للقاهرة.

1947 - رئيس الوزراء الأردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن الحسين.

1948 - تأسيس ماليزيا الاتحادية من اتحاد 9 ممالك كانت خاضعة للاحتلال البريطاني.

1953 - فيضانات عارمة في هولندا.

1958 - سوريا ومصر توقعان على ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.

1958 - إصدار أول طابع بريد كويتي.

1965 - تأميم الهاتف والبرق في الكويت.

1979 - الخميني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد غياب في المنفى استمر 15 عامًا.

2003 - مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع إلى قطع صغيرة عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

2004 - 244 شخص على الأقل يموتون في حادث دهس بالأقدام نتيجة تزاحم الحجاج في السعودية.

2008 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعين نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليًا للعهد في الإمارة.

2011 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقلبة والدعوة لتعديل مواد في الدستور حول تقييد الفترات الرئاسية وإلغاء القيود على الترشح لها وذلك على إثر إندلاع ثورة 25 يناير.

2011 - ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يقبل استقالة حكومة سمير زيد الرفاعي والتي أتت بعد عدة أسابيع من إندلاع مظاهرات احتجاجية ضد سياسات حكومته الاقتصادية بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاح السياسي، ويكلف معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة.

2012 - أعمال قتل و شغب في ستاد بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين ناديي المصري والأهلي، وأدت إلى سقوط 73 قتيلًا من صفوف جماهير ألتراس أهلاوي ومئات الجرحى. سميت إعلاميا بـ«مذبحة ستاد بورسعيد».

2015 - منتخب فرنسا يفوز ببطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه.



مواليد

1659 - ياكوب روغيفين، مستكشف هولندي.

1796 - أبراهام إيمانويل فروليش، كاتب سويسري.

1901 - كلارك غيبل، ممثل أمريكي.

1905 - زكي نجيب محمود، مفكر وفيلسوف مصري.

1905 - إميليو سيغري، عالم فيزياء إيطالي / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.

1915 - ستانلي ماثيوس، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1930 - ماريان ويسنيسكي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1931 - بوريس يلتسن، رئيس الاتحاد الروسي الأول.

1933 - رينولدز برايس، كاتب وشاعر أمريكي.

1938 - عبد الرحمن الأبنودي، شاعر مصري.

1939 - فهمي عبد الحميد، مخرج مصري.

براك المرزوق، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي.

1942 - منى واصف، ممثلة سورية.

1948 - لاسزلو بالينت، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.

1949 - شهيرة، ممثلة مصرية.

1955 - نادية شكري، ممثلة مصرية.

1957 - سعد الفقيه، معارض سعودي.

جاكي شروف، ممثل هندي.

1960 - راشد الشمراني، ممثل سعودي.

1961 - عدنان حمد، لاعب ومدرب كرة قدم عراقي.

1965 - محمد هنيدي، ممثل مصري.

1966 - ميتشيل أكرس، لاعبة كرة قدم أمريكية.

1968 - عبد الله منصور، لاعب كرة قدم كويتي.

1969 - عروب صبح، إعلامية أردنية.

1969 - غابرييل باتيستوتا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1971 - مايكل هول، ممثل أمريكي.

1971 - زلاتكو زاهوفيتش، لاعب كرة قدم سلوفيني.

1972 - سلمى سالم، ممثلة عراقية.

1976 - ميلاد سري، ممثلة عراقية.

1977 - ليبور سيونكو، لاعب كرة قدم تشيكي.

1979 - جوان دوس سانتوس، لاعب كرة قدم برازيلي.

1981 - إلسا زغيب، ممثلة لبنانية.

1981 - لاما، لاعب كرة قدم أنغولي.

1984 - دارين فليتشير، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1985 - ريو هوريكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1987 - جوسيبي روسي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1994 - هاري ستايلز، مغني إنكليزي.



وفيات

1248 - هنري الثاني، دوق برابانت.

1903 - جورج جابرييل ستوكس، عالم رياضيات وفيزياء بريطاني.

1929 - ألكسندر أوغستون، جراح اسكتلندي.

1958 - كلنتون دافيسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.

1966 - بديع خيري، كاتب مسرحي مصري.

باستر كيتون، ممثل أمريكي.

1976 - جورج ويبل، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1976 - فيرنر هايزنبيرغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932.

2012 - فيسوافا شيمبورسكا، شاعرة بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.



أعياد ومناسبات

بداية شهر التاريخ الأسود في الولايات المتحدة.

أول أيام فصل الربيع في أيرلندا على التقويم الأيرلندي.

يوم الاتحاد في ماليزيا.



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