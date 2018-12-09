عادة سيئة تجمع الإنسان والغوريلا.. ولعبةٌ تكشف الأمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرت إدارة إحدى حدائق الحيوانات في بريطانيا، مسابقة لحيوان الغوريلا، تقوم على تحريكِ حبة الفول السوداني وسط عددٍ من العراقيل باستخدام عصا صغيرة، ونقلها من خلال فتحات كثيرة حتى تسقط وتحصل عليها. وتأتي هذه المسابقة ضمن مشروع يسعى إلى "وضع الغوريلا في حالة نفسية يجابية من السعادة والرضا"، بحسب المسؤولين عن الحديقة.

وخلال ممارستها للعبة التي تعتمد على التفكير، حاولت الغوريلا الغش وهو أمر يعمد إليه الإنسان، وارتأت القيام بطريقة أسهل للحصول على حبة الفول السوداني، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي هذا الإطار، قالت الطبيبة فاري كلارك من حدائق حيوان بريستول: "رصدنا الكثير من سلوكيات الغش، حيث اقتربت الغوريلا من الفتحات وحاولت شفط حبة فول السوداني بشفتيها، في حين أن هذا ليس هو المقصود من اللعبة".

ورأت الطبيبة أنّ "هذا السلوك يظهر أن الغوريلا ذكية، وبمقدورها ابتكار إستراتيجيات حل جديدة للوصول إلى الطعام"، موضحةً أنّ "لديها بعض القدرات الرائعة على حل المشاكل، وهو شيء ربما لم نشهده من قبل".

مصدر الصورة: Pavbca.com

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