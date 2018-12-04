طريقة أكلك تكشف شخصيتك.. إليك 8 أساليب تكشف الكثير (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

السلوك عادة يحدد الشخصية ، أي نوع من السلوك ، المشي ، طريقة الكلام ، طريقة المصافحة ، وحتى طريقة الأكل ، نعم هذا صحيح ، طريقة أكلك تظهر الكثير من جوانب شخصيتك ، جمعنا لك هنا 8 من أساليب الطعام الني تكشف الكثير ..

تناول الطعام ببطئ

تعبر تلك الطريقة المتأنية في تناول الطعام، عن وجود شخص يسعى للاستمتاع بكل لحظة، ليس أثناء تناول وجباته فحسب، بل يستخدم ذات الطريقة في عمله وفي حياته الشخصية، ما يجعله أحيانا يفقد إيقاع يومه، ما يسبب الضيق لمن حوله من زملاء في العمل أو حتى على طاولة الطعام.

الإنتهاء السريع

هو النقيض للشخص السابق ذكره، حيث يمكنه أن ينهي طعامه في غضون 5 دقائق، ما ينعكس على حياته العملية عندما نجده قادرا على إنهاء المهام المطلوبة منه قبل الموعد المحدد، لذا فهو شخص عملي يحاول دائما أن يحقق أهدافه سريعا، حتى وإن جاء ذلك على حساب الاهتمام بالنفس.

الحرص الشديد

عندما يسعى شخص لاختيار كل صنف من طعامه بدقة شديدة، وأحيانا يسأل النادل في المطعم أكثر من مرة عن مكونات الوجبات، فإنما يكشف عن قلقه الدائم من كل جديد، فهو شخص اعتاد -على الأغلب- عدم المجازفة فيما يخص حياته العملية والعادية، خوفا من الفشل، إلا أنه يهتم بالتعلم ولا يجد غضاضة في طرح الأسئلة.

الخليط من كل شيء

نلاحظ كثيرا هؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم وضع كل أنواع الطعام في طبق واحد، دون أي انزعاج، يعبر ذلك الأسلوب -المثير لدهشة البعض أحيانا- عن شخص منطلق ودود، قادر على القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، يحب عمله ولكنه حريص على إرضاء غيره أيضا.

صنف واحد فقط

هو الشخص الذي لا يبدأ في تناول صنف من الطعام، إلا بعد أن ينهي الصنف الآخر، حيث لا يحب أن يتناول أكثر من صنف في وقت واحد، ليعبر ذلك عن اهتمام شديد بالتفاصيل ومن ثم حرص على التفكير مليا في كل شيء، لذا فهو على الأغلب شخص ناجح عمليا، لكنه يفقد صبره سريعا مع كل من لا يتبع نفس طريقته في الحياة بشكل عام.

المضغ بصوت عال

يعد تناول الطعام والمضع بصوت مرتفع من الأمور المزعجة للكثيرين، لكن اتباع تلك الطريقة في كثير من الأحيان يكشف عن شخص منطلق غير متكلف، لا يهتم بنظرة الناس له، ويتعامل مع مشكلاته بمنتهى الهدوء والصبر.

مشاركة طعامك

بالرغم من أنه كثيرا ما يزعج غيره من الأصدقاء، إلا أن الشخص الذي لا يجد غضاضة في مشاركة طعامك في كل مرة، هو شخص ودود للغاية، ربما استمع وهو صغير لكلمة “لا” كثيرا، لكن سلوكه في النهاية لا يعبر عن سوء أخلاق او ما شابه.

الرافض مشاركة الطعام

هو الشخص الذي ينظر له الآخرون باعتباره أنانيا، لا يجب أن يعطي غيره ما بيده، على الرغم من أنه في واقع الأمر مجرد محب للاستقلالية، مهتم باتباع الطرق اللائقة في أغلب الوقت، لذا يبدو ممتعضا عند تقديم طعامه لغيره.

مصدر الصور: qallwdall

اقرأ أيضاً :

أظافر بحليب الأطفال.. صيحة جديدة تجتاح انستغرام (صور وفيديو)

أشهر 12 نوع طعام في حرق الدهون على مر العصور (صور)