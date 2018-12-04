"رجل البطيخ" يثير جدلاً في الصين.. ما قصته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعدُّ البطيخ من أكثر الفواكه الأساسية في فصل الصيف، إذ يعمل على مدّ الجسم بالسوائل الكافية لإعطائه برودة خلال الطقس الحار. هذا الأمرُ يقوم به كل شخصٍ يحبّ هذه الفاكهة اللذيذة، ولكن أحدَ الأشخاص كسَر كل المفاهيم والأعراف إزاء هذه الفاكهة.

ففي بكين - الصين، أراد رجلٌ أن يرتدي بطيخة على رأسه، مثيراً بفعلته هذه ضجةً كبيرة في العاصمة الصينية. فقد شوهد الرجل كثيراً في مترو الأنفاق، وهو يرتدي بطيخة مجوفة من الداخل على رأسه، وقد قام بتفريغ فتحات للعيون على شكل نجمة.

وأصيب العديد من الركاب بالفزع عندما شاهدوا هذا الراكب الغامض، إذ ليس عادياً أن يتجول شخصٌ وهو يرتدي بطيخة على رأسه. المستغرب أيضاً هو أنّ الشخص كان أكثر من طبيعي في تعامله مع الآخرين، وكأن شيئاً لم يكن.

غيرَ أنّ الشرطة الصينية عمدت في وقتٍ لاحقٍ إلى توقيف هذا الرجل بعد الشكاوى العديدة بحقه بسبب غموضه.

مصدر الصورة: LockerDome

للمزيد:

نظرية "السافانا للسعادة".. عزلة الأذكياء سر سعادتهم