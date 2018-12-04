أظافر بحليب الأطفال.. صيحة جديدة تجتاح انستغرام (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرةٌ هي صيحات طلاء الأظافر التي تحملُ أفكاراً رائعة وتصاميم جميلة. ولكن هل سمعتِ عزيزتي بطلاء الأظافر على شكل زجاجة حليب الأطفال؟

المفاجأة لا تكمنُ هنا فحسب، بل في أنّ هذا الطلاء يتضمنُّ أيضاً حليباً حقيقياً يمكن تناوله. الفكرةُ هذه وضعتها المختصّة بأشكال الأظافر الروسية المعروفة بـ"نايل ساني"، وقد نشرت فيديو تعليمي عبر حسابها على "انستغرام"، توضح من خلاله كيفية استخدام الأكريليك لتكوين شكل زجاجة حليب الطفل على الأظافر، ثم حقن كل ظفر مع حليب جيّد.

ويُظهر الفيديو طريقة عمل الأظافر، كما يبرز كيفية حقن الحليب فيه من خلال إحداث ثقبٍ صغيرٍ في رأس الظفر الذي تمّ تصميمه، بغية دسّ الحليب بداخله.

وبالفعل، أثار هذا الفيديو الذي تمّ تناقله بشكلٍ كبير، الدهشة لدى الكثيرين. فمنهم من أبدوا اعجابهم بالطريقة، فيما عبّر البعض عن اشمئزازهم. وفي هذا الإطار، علّق أحدهم قائلاً: "هذا هو الشيء الأكثر سخافة الذي رأيته في حياتي".

إلى ذلك، فقد رأى البعض أنّه مع هذا الطلاء الجديد، فإنّ الأطفال لن يشعروا بالجوع بعد الآن، لأن الحلّ أصبح موجوداً لإعطائهم الحليب، إلى جانب الرضاعة الطبيعية والزجاجات الفعلية.

أمّا عن طريقة التصميم، فكل ما عليك فعله هو التالي:

- ضعي ظفر الإكريليك العادي، ثم أضيفي طبقة أخرى أعلى الظفر لخلق شكل زجاجة.

- بعد ذلك، قومي بحقن كل مسمار بالحليب، ثم ضعي الحلمات المطاطية في الأعلى، وطلاء الأطراف بلاصقٍ باللون الأزرق لتثبيت الزجاجة.

وفي الختام، تحصلين بذلك على زجاجة الأطفال الخاصة بحدّ ذاتها.

مصدر الصور: littlethings.com

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