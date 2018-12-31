7 أنواع لا تعرفها من الفواكه لها فوائد لا تحصى (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سيدتي )

على هذه الأرض ، العديد من الفواكه والخضروات التي ستتفاجأ بوجودها ، لها مذاقات غريبة ولذيدة وفوائد لا حصر لها .. هنا جمعنا لكم 7 من الفواكه الغريبة من حول العالم ، لها فوائد لا تحصى ..

1. فاكهة الأملا الهندية

تحتوي على خواص طبية تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الوقاية من مرض السكري، وتحتوي على مضادات طبيعية قاتلة للبكتيريا والفيروسات بجانب احتوائها على مضادات الأكسدة بجانب مادتي الفينول والفاكلينول اللتين تعملان على محاربة السرطان.

2.فاكهة البطيخ المر

هو أحد الفواكه التي تستخدم منذ قديم الزمان بسبب خصائصها العلاجية المتعددة، حيث إنها تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية المضادة للالتهابات والأكسدة، كما تساعد تلك الفاكهة على خفض مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

3.فاكهة القشطة

على الرغم من أن تلك الفاكهة اكتشفت للمرة الأولى في جزر الهند الغربية والأمريكية الاستوائية، فإنها تحظى بشعبية كبيرة في آسيا؛ بسبب مذاقها الطري الحلو، وامتلائها بالألياف الغذائية والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين "سي" و "بي".

4.فاكهة التنين ( دراغون فروت )

تلعب دوراً مهماً في تعزيز جهاز المناعة وتعزز قدرة الجسم على امتصاص المعدن بشكل أكثر كفاءة من الغذاء، ولعل الميزة الأهم في تلك الفاكهة هي زيادة أعداد العصيات اللبنية، وهي من أنواع البكتيريا النافعة للإنسان.

5.الكيوانو

فاكهة برتقالية اللون وتنمو في أفريقيا، وتسمى بالخيار الإفريقي، وللكيوانو العديد من الفوائد حيث إن احتواءها على الكثير من المياه جعلها وسيلة لمنع تعرض الجسم للجفاف وترطيبه، وأظهرت الأبحاث الطبية قيامها بدور رئيسي في تحسين جودة الدم.

6.المانغوستين

توجد هذه الفاكهة التي تنمو في جنوب شرق آسيا بحجم كرة التنس حيث تحتوي على لب أبيض لين ودسم يحتوي على مواد مضادة للأكسدة بجانب الكثير من المياه والألياف التي تجعلك تشعر بالامتلاء وتساعدك على خسارة الوزن، ولها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز جهاز المناعة.

7.فيجوا

تنمو تلك الفاكهة في أمريكا الجنوبية، وتشبه ثمار الجوافة غير الناضجة من الخارج، بينما يتشابه طعمها من الداخل مع الأناناس، وتحتوي على الكثير من فيتامين"C"، حيث يمنحك تناول كوب واحد من تلك الثمار "80%" من احتياجاتك اليومية من الفيتامين.

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