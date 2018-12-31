6 أخطاء قد ترتكبها أثناء التسوق تؤثر على ميزانية منزلك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرون يدخلون إلى متاجر بيع الغذاء لشراء بعض الحاجيات المحدّدة، وإذ بهم يعمدون إلى شراء الكثير من المنتجات التي لم تكن ضمن لائحتهم. الأمرُ هذا يضاعف الإنفاق على الشراء، ويعتبرُ خطأ يجب على كل عائلةٍ تجنّبه في سبيل ترشيد النفقات بشكلٍ فوري، كي لا تدخل الميزانية الشهرية للمنزل في عجزٍ غير متوقع.

وإليكم عدد من الأخطاء التي يقع فيها الأشخاص أثناء شرائهم من المتاجر:

- عدم الالتفات لتغيرات الأسعار

قد لا يلاحظ البعض التغير بسعر السلعة، الأمر الذي يعرضهم للغش عند شراء المنتجات بنفس أسعارها. لذلك، يجب الالتفات في كل مرة إلى الأسعار المكتوبة، وعدم الاعتماد على رجال المبيعات وحسب.

- التصرف بعشوائية

يجب التخطيط قبل أي شيء، لمعرفة الأطعمة التي يحتاجها المنزل طيلة الأسبوع. فشراء المنتجات بصورة عشوائية يؤدي إلى إمتلاء البيت بمنتجات ليس لها حاجة، ترهق ميزانية المنزل بلا فائدة.

- تجاهل الأوزان

قد لا يكون شراء المنتج الأرخص بمثابة صفقة ناجحة، إذ ربما يكون المنتج الأغلى سعراً أثقل وزناً. ولذلك، قد تكون هذه الصفقة خاسرة.

- غياب المرونة في الشراء

إن غياب المرونة في شراء منتجات جديدة، واللجوء لنفس المنتجات المعتاد شراؤها دائماً، يعني تضييع فرصة شراء منتج على الأغلب سيكون أقل سعراً، وربما يضاهي منتجك كفاءة.

- تجاهل التخفيضات

هو خطأ لا يزال البعض يرتكبه حتى الآن، بالرغم من ظهور الكثير من التطبيقات الهاتفية، التي تسمح بالمقارنة بين أسعار المنتجات، في كافة مراكز البيع القريبة من المنزل.

- اختيار المنتجات الأمامية

يلجأ البائعون عادة إلى وضع المنتجات التي أوشكت صلاحيتها على الإنتهاء، في الصفوف الأمامية من الرف. وعادة ما يقوم المستهلك بشراء هذه المنتجات والتي تكون قديمة نسبياً، علماً أنّ المنتجات الموجودة في الخلف تكون جديدة.

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