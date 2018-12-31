42% من حجم المنتجات الغذائية عالميا يهدر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة صادرة من معهد الموارد الطبيعية الأمريكي أن متوسط نسبة الجوع في العالم بلغت 12% بينما بلغ متوسط نسبة الهدر على مستوى العالم 42% ما يعني أن تقليل الهدر يعني القضاء على الجوع.

وأوضحت الدراسة ان نسبة الهدر في حجم إنتاج الحبوب على مستوى العالم بلغ 43% من حجم إنتاج العالم في إنتاج الحبوب والغلال.

وأضافت الدراسة أن حجم الهدر في المأكولات البحرية بلغ 59% من إنتاج العالم بينما بلغ حجم الهدر في الخضار والفاكهة 54% من حجم إنتاج العالم من الخضروات والفاكهة.

كما كشفت الدراسة أن العالم يهدر 25% من الإنتاج العالمي من اللحوم بينما يبلغ حجم الهدر في الألبان 21% من حجم إنتاج العالم من الألبان.

وفي سياق متصل صدر أخيراً، عن معهد الموارد العالمية، المنظمة المعنية بالبيئة، تقرير من 96 صفحة، بعنوان «إيجاد مستقبل غذاء مستدام»، مع توصيات حول كيفية التوصل إلى إطعام سكان العالم بحلول 2050 دون المزيد من الإضرار بالتغيير المناخي، وفي ما يلي أهم ما ورد بالتقرير الذي قام بتلخيص محتوياته الصحافي براد بلمر في صحيفة «نيويورك تايمز»:

هل يمكننا زراعة المزيد من الطعام على مساحة أقل من الأراضي؟ هذا ما سيتوجب علينا القيام به، حسبما يفيد تقرير جديد لـ «معهد الموارد العالمية». فإذا كان العالم يأمل بإحراز تقدم ذي معنى بشأن تغيير المناخ، لن يكون كافياً جعل السيارات والمصانع تعمل بطاقة نظيفة، بل ينبغي أن تصبح أبقارنا وحقول القمح لدينا أيضا أكثر كفاءة بشكل جذري.

ويحذر التقرير من أن النظام الزراعي في العالم سوف يحتاج لتغييرات جذرية في العقود القليلة المقبلة في سبيل إطعام مليارات من الأشخاص من دون التسبب بكارثة مناخية.

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